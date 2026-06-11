Iran Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Naik lagi Tembus USD 94 per Barel

Kapal di Selat Hormuz, dekat Bandar Abbas, Iran. Peningkatan harga minyak, Kamis (11/6), terjadi setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah wilayah Iran. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Harga minyak dunia kembali melonjak pada perdagangan Kamis (11/6). Peningkatan harga minyak terjadi setelah Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah wilayah di Iran.
Berdasarkan Investing harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik sebesar 2,26 persen menjadi USD 92,06 per barel dan kontrak berjangka Brent naik sebesar 0,09 persen menjadi USD 94,90.
Dilansir Reuters, Komando militer gabungan Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz kini tertutup bagi kapal tanker minyak dan kapal komersial.
Di sisi lain, pihak militer AS melaporkan bahwa kapal-kapal komersial masih terus melintas keluar-masuk selat tersebut, dan tidak ada kapal perang AS yang terkena serangan, meskipun media pemerintah Iran mengklaim adanya penargetan terhadap kapal AS di dekat perairan tersebut.
Serangan AS terhadap Iran dimulai pada Rabu memicu kekhawatiran akan pecahnya perang skala penuh setelah gencatan senjata yang disepakati awal April lalu.
Sejak perang dimulai pada 28 Februari, cadangan minyak mentah AS telah berkurang sebanyak 79 juta barel karena negara produsen terbesar di dunia ini berupaya mengisi kesenjangan pasokan akibat blokade di jalur energi vital tersebut.
Dimana, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) minyak mentah AS dilaporkan turun drastis sebesar 7,2 juta barel.
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