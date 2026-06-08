PLN UID Yogyakarta Perkuat Infrastruktur Ekosistem Kendaraan Listrik

Pemimpin Redaksi JawaPos.com Agustinus Edy Pramana bertukar cideramata dengan Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo. (Istimewa).
Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo mengatakan, saat ini sudah terdapat 20 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN yang tersebar di seluruh wilayah DIY.
"Seluruh unit tersebut telah melalui pengecekan dan pengujian untuk memastikan operasional berjalan optimal," paparnya di Yogjakarta.
Data lainnya menunjukkan bahwa di provinsi tersebut saat ini telah terdapat 732 pelanggan home charging atau pengisian daya kendaraan listrik di rumah.
Di samping itu, terdapat pula SPKLU swasta (Non-PLN) yang tersebar di 72 lokasi di wilayah DIY, terdiri dari Ultra Fast Charging, Fast Charging, Medium Charging, dan Standard Charging.
Sinergi PLN dan pelaku swasta ini memperkuat percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik serta meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pengisian daya bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, melalui presentasinya bertajuk Transportasi Hijau: Tinjauan Regulasi dan Aplikasi Kebijakan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Salah satu upayanya adalah mengintegrasikan trotoar yang tersebar di Kota Yogyakarta," ujarnya. "Tujuannya, ketika pejalan kaki diberi akses yang layak, mereka tidak akan menggunakan kendaraan pribadi," imbuhnya.
Upaya lainnya adalah konversi becak motor menjadi becak listrik sebagaimana disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan.
Menurut Agus, langkah tersebut masih perlu didukung berbagai kebijakan lain karena tantangan yang dihadapi cukup besar, mulai dari tingginya emisi, kemacetan yang masif terutama saat musim liburan, hingga kualitas udara yang perlu terus diperbaiki.
Meski demikian, dia optimistis transportasi hijau dapat diwujudkan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak guna mendukung Green Citizen Movement. Kegiatan pada hari pertama tersebut mendapat sambutan meriah dari para peserta.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"