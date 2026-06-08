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Dimas Choirul
Senin, 8 Juni 2026 | 21.41 WIB

PLN UID Yogyakarta Perkuat Infrastruktur Ekosistem Kendaraan Listrik

Pemimpin Redaksi JawaPos.com Agustinus Edy Pramana bertukar cideramata dengan Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo. (Istimewa). - Image

Pemimpin Redaksi JawaPos.com Agustinus Edy Pramana bertukar cideramata dengan Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo. (Istimewa).

 

JawaPos.com - Infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berkembang. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses atau kemudahan bagi masyarakat. 

Manajer Unit PLN Pelaksana Layanan Pelanggan Yogyakarta dan Wonosari, Agung Pratomo mengatakan, saat ini sudah terdapat 20 titik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik PLN yang tersebar di seluruh wilayah DIY.

"Seluruh unit tersebut telah melalui pengecekan dan pengujian untuk memastikan operasional berjalan optimal," paparnya di Yogjakarta. 

Data lainnya menunjukkan bahwa di provinsi tersebut saat ini telah terdapat 732 pelanggan home charging atau pengisian daya kendaraan listrik di rumah.

Di samping itu, terdapat pula SPKLU swasta (Non-PLN) yang tersebar di 72 lokasi di wilayah DIY, terdiri dari Ultra Fast Charging, Fast Charging, Medium Charging, dan Standard Charging. 

Sinergi PLN dan pelaku swasta ini memperkuat percepatan pembangunan ekosistem kendaraan listrik serta meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pengisian daya bagi masyarakat.
 
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, melalui presentasinya bertajuk Transportasi Hijau: Tinjauan Regulasi dan Aplikasi Kebijakan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Salah satu upayanya adalah mengintegrasikan trotoar yang tersebar di Kota Yogyakarta," ujarnya. "Tujuannya, ketika pejalan kaki diberi akses yang layak, mereka tidak akan menggunakan kendaraan pribadi," imbuhnya.

Upaya lainnya adalah konversi becak motor menjadi becak listrik sebagaimana disampaikan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan.

Menurut Agus, langkah tersebut masih perlu didukung berbagai kebijakan lain karena tantangan yang dihadapi cukup besar, mulai dari tingginya emisi, kemacetan yang masif terutama saat musim liburan, hingga kualitas udara yang perlu terus diperbaiki.

Meski demikian, dia optimistis transportasi hijau dapat diwujudkan secara bertahap melalui kolaborasi seluruh pihak guna mendukung Green Citizen Movement. Kegiatan pada hari pertama tersebut mendapat sambutan meriah dari para peserta.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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