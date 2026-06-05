Kebakaran Mobil Tangki BBM di Tol Cisumdawu Sumedang, Pertamina Minta Maaf dan Pastikan Pasokan BBM Tidak Terganggu

Mobil tangki BBM dilaporlan terbakar di ruas Tol Cisumdawu KM 207, Kabupaten Sumedang, pada Kamis (4/6) sekitar pukul 12.45 WIB. (Antara)
JawaPos.com - Mobil tangki BBM dilaporlan terbakar di ruas Tol Cisumdawu KM 207, Kabupaten Sumedang, pada Kamis (4/6) sekitar pukul 12.45 WIB. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Terkait ini, pihak PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memohon maaf kepada masyarakat dan memastikan peristiwa tersebut telah ditangani.
"Kami memohon maaf atas insiden ini karena menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan tol lainnya," ujar Area Manager Communications, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria dalam keterangannya, dikutip Jumat (5/6).
Susanto memastikan, mobil tangki BBM yang dioperasikan oleh Awak Mobil Tangki (AMT) tersebut dalam kondisi layak operasi dan telah melalui pemeriksaan sebelum keberangkatan.
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"Berdasarkan hasil Fit To Work (FTW), seluruh Awak yang bertugas dinyatakan fit untuk menjalankan tugas distribusi," ujarnya.
Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Seluruh awak mobil tangki berada dalam kondisi selamat dan melakukan prosedur tanggap darurat yang telah berlaku.
"Pertamina Patra Niaga menyampaikan apresiasi atas respon cepat dari Tim Patroli Jalan Tol, Pemadam Kebakaran Sumedang, Polantas setempat yang segera melakukan pengamanan lokasi, pemadaman, serta proses evakuasi kendaraan demi memastikan sehingga tidak menimbulkan dampak lainnya serta pengaturan lalu lintas," terangnya.
Sebelumnya, Api dapat dipadamkan dengan cepat berkat Damkar Sumedang, Fire Brigade Pertamina dan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga api bisa padam kurang dari dua jam.
Lebih lanjut, pihak manajemen memastikan bahwa stok BBM di SPBU di wilayah Sumedang dan sekitarnya tidak terganggu, karena Pertamina JBB langsung mengirimkan armada pengganti untuk menjaga keandalan pasokan energi kepada masyarakat.
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