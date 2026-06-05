Patra Logistik Pertamina Bukukan Pendapatan Rp 3,2 Triliun dan Operasikan Lebih dari 4 Ribu Armada selama 2025

JawaPos.com - PT Patra Logistik Pertamina mencatatkan pertumbuhan bisnis yang solid sepanjang tahun buku 2025. Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar perusahaan, seiring dengan upaya berkelanjutan dalam memperkuat pengelolaan armada dan layanan logistik energi di berbagai daerah.

Pada 2025, perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 3,25 triliun, meningkat 21,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, EBITDA mencapai Rp 378 miliar. Kinerja tersebut ditopang peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi pemanfaatan armada, serta ekspansi layanan logistik energi yang terus berkembang.

Direktur Utama PT Patra Logistik Yock Yorlando menegaskan, perusahaan berkomitmen meningkatkan standar pengelolaan distribusi energi dan armada untuk memastikan layanan yang semakin andal dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Perusahaan terus meningkatkan pengelolaan armada, monitoring distribusi, dan efektivitas operasional agar proses pengiriman energi dapat berjalan lebih tepat waktu, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Pengelolaan distribusi dan inventory menjadi fokus penting perusahaan seiring meningkatnya kebutuhan distribusi energi dan kompleksitas operasional di lapangan,” ujar Yock.

Saat ini, Patra Logistik mengoperasikan lebih dari 4.000 armada, termasuk mobil tangki yang berperan penting dalam mendukung distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan berbagai layanan logistik energi di seluruh Indonesia. Untuk menjaga keandalan layanan, perusahaan terus melakukan pembaruan armada, memperkuat sistem pemantauan distribusi, dan meningkatkan tingkat pemanfaatan kendaraan operasional.

Memasuki 2026, Patra Logistik menyiapkan pengembangan sistem Fleet Management yang akan terhubung dengan Road Traffic Control (RTC) berskala nasional. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan pergerakan armada, pengendalian distribusi, hingga pengelolaan persediaan secara real time.

Corporate Secretary PT Patra Logistik Prakoso Yoga Ferlando menyampaikan, penguatan tata kelola perusahaan juga menjadi bagian penting dari strategi bisnis yang dijalankan.

“Perusahaan terus meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan melalui pengembangan monitoring operasional, pengelolaan armada yang lebih terintegrasi, serta penyempurnaan proses bisnis guna mendukung kualitas layanan distribusi energi,” ujar Ferlando.