RUPST 2025, Pertamina Hulu Indonesia Catatkan Kinerja Produksi Migas di Atas Target

JawaPos.com - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) mencatatkan kinerja positif produksi minyak dan gas bumi (migas) melebihi target Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang berlangsung pada 3 Juni 2026 di Jakarta.

Sepanjang tahun 2025 lalu rata-rata produksi minyak PHI mencapai 44,42 ribu barel per hari (MBOPD) atau sekitar 107,29% dari target RKAP 2025. Sementara produksi gas mencapai rata-rata 536,72 juta standar kaki kubik (MMSCFD) atau sekitar 101,34% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan realisasi produksi migas di atas target pada tahun 2025 ini adalah yang pertama kali dalam 5 tahun terakhir.

Direktur Eksplorasi yang mewakili pemegang saham mayoritas PT Pertamina Hulu Energi, Muharram Jaya Panguriseng, mengapresiasi Kinerja PHI tahun 2025 yang dinilai sangat baik, khususnya pada aspek HSSE, capaian produksi dan lifting yang melampaui target.

Selain itu, PHI juga dinilai berhasil menjaga operational cost dan production cost di bawah target, sekaligus terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi. Seiring dengan peningkatan pendapatan usaha, pemegang saham tetap mendorong agar PHI terus memperkuat upaya-upaya peningkatan produksi pada tahun 2026.

Selain kinerja produksi, PHI pun mencatatkan penambahan cadangan migas 1P sebesar lebih dari 70 juta barel setara minyak atau lebih dari 193% dari target RKAP 2025. Hal ini sejalan dengan keberhasilan Perusahaan dalam menyelesaikan pengeboran 146 sumur pengembangan, 619 kegiatan workover, dan 9.783 kegiatan well service.

Direktur Utama PHI, Sunaryanto, menjelaskan bahwa kinerja produksi yang positif di tahun 2025 ditopang oleh komitmen Perusahaan untuk menghasilkan migas yang berkelanjutan guna mendukung pencapaian target produksi nasional.

“Di PHI, kami terus berinvestasi di industri hulu migas nasional sejalan dengan visi dan misi Perusahaan, serta komitmen PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertamina (Persero) selaku subholding upstream dan holding untuk menyediakan energi yang berkelanjutan bagi Indonesia,” jelasnya.

Menurut Anto, sapaan akrab Sunaryanto, PHI terus berinvestasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi demi keberlanjutan produksi migas Perusahaan yang penting dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional.