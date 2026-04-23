Dewan Pakar Sebut Sektor Energi Indonesia saat ini Berada pada Fase Krusial

JawaPos.com - Listrik Indonesia Award 2026 kembali digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku industri ketenagalistrikan dan energi yang berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Ajang ini menegaskan pentingnya inovasi dan kinerja unggul di tengah tantangan transisi energi yang semakin kompleks.

Ketua Dewan Pakar Listrik Indonesia, Herman Darnel Ibrahim, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan atas peran strategis sektor energi.

“Listrik Indonesia Award bukanlah sekadar seremoni, tetapi bentuk penghargaan atas dedikasi, kinerja, komitmen, dan inovasi para pelaku industri dalam memajukan sektor ketenagalistrikan dan energi nasional,” ujar Herman Daniel dalam sambutan di Malam penganugerahan Listrik Indonesia Award 2026, Jakarta, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara ketat dan objektif melalui riset mendalam yang kemudian dibahas bersama dewan pakar untuk memastikan validitas hasil. Indikator penilaian mencakup dedikasi, prestasi, kinerja, komitmen, hingga inovasi yang memberikan kontribusi nyata bagi sektor energi.

Dari sekitar 200 perusahaan kandidat, terpilih sekitar 60 perusahaan terbaik yang masuk dalam 17 kategori penghargaan. Kategori tersebut mencerminkan luasnya ekosistem energi, mulai dari produsen peralatan, perusahaan pembangkit listrik, kontraktor, hingga penyedia infrastruktur yang mendukung transisi energi bersih dan berkelanjutan.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada tokoh ketenagalistrikan nasional, termasuk sosok perempuan sebagai bentuk pengakuan atas peran strategis perempuan di sektor energi. Momentum ini sekaligus menjadi refleksi meningkatnya kontribusi perempuan dalam industri yang selama ini didominasi laki-laki.

Menurut Herman, sektor energi Indonesia saat ini berada pada fase krusial dengan berbagai tantangan, seperti meningkatnya kebutuhan energi, tuntutan efisiensi, serta komitmen global menuju dekarbonisasi. “Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar untuk berinovasi dan bertransformasi, dan para penerima penghargaan malam ini adalah bagian dari solusi tersebut,” katanya.