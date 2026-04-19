Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

JawaPos.com - Kabar kurang sedap datang bagi pengguna LPG non-subsidi. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga terbaru untuk produk LPG non-subsidi per Sabtu, 18 April 2026.

Kenaikan ini terjadi di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat tensi konflik di Timur Tengah. Kebijakan harga baru ini tidak hanya menyasar LPG, tetapi juga produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Terkait perubahan harga ini, Pertamina telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada para pimpinan agen mereka.

Dalam surat edaran yang beredar, Pertamina menjelaskan terdapat penyesuaian harga jual LPG Non PSO kemasan tabung ritel yang berlaku untuk penyerahan terhitung mulai tanggal 18 April 2026, sampai dengan adanya pemberitahuan penetapan harga baru. Perihal Harga Jual LPG Non PSO Kemasan Tabung Ritel Berlaku Tanggal 18 November 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Rincian Harga LPG Non-Subsidi Terbaru:

Bagi Anda pengguna Bright Gas, berikut adalah daftar harga terbaru yang dikutip dari laman MyPertamina:

- Bright Gas 12 Kg (Refill): Naik menjadi Rp248.000 per tabung (sebelumnya Rp192.000).

- Bright Gas 12 Kg (Tabung + Isi): Rp762.000.

- Bright Gas 5,5 Kg (Refill): Naik menjadi Rp127.000 per tabung (sebelumnya Rp90.000).