Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

Pertamina Patra Niaga lakukan penyesuaian harga produk Bright Gas. (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Kabar kurang sedap datang bagi pengguna LPG non-subsidi. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga terbaru untuk produk LPG non-subsidi per Sabtu, 18 April 2026.
Kenaikan ini terjadi di tengah melonjaknya harga minyak dunia akibat tensi konflik di Timur Tengah. Kebijakan harga baru ini tidak hanya menyasar LPG, tetapi juga produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Terkait perubahan harga ini, Pertamina telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada para pimpinan agen mereka.
Dalam surat edaran yang beredar, Pertamina menjelaskan terdapat penyesuaian harga jual LPG Non PSO kemasan tabung ritel yang berlaku untuk penyerahan terhitung mulai tanggal 18 April 2026, sampai dengan adanya pemberitahuan penetapan harga baru. Perihal Harga Jual LPG Non PSO Kemasan Tabung Ritel Berlaku Tanggal 18 November 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Rincian Harga LPG Non-Subsidi Terbaru:
Baca Juga: Penebusan Dosa Kurniawan Dwi Yulianto! Siaran Langsung dan Link Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Vietnam U-17 di Piala AFF U-17 2026
Bagi Anda pengguna Bright Gas, berikut adalah daftar harga terbaru yang dikutip dari laman MyPertamina:
- Bright Gas 12 Kg (Refill): Naik menjadi Rp248.000 per tabung (sebelumnya Rp192.000).
- Bright Gas 12 Kg (Tabung + Isi): Rp762.000.
- Bright Gas 5,5 Kg (Refill): Naik menjadi Rp127.000 per tabung (sebelumnya Rp90.000).
- Bright Gas 5,5 Kg (Tabung + Isi): Rp410.000.
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT