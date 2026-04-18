Harga 3 BBM Nonsubsidi Naik Tajam, Bahlil: Mengikuti Harga Pasar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan kepada waryaean di Magelang, Sabtu (18/4/2026). (ANTARA/Heru Suyitno)
JawaPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.
Dia menjelaskan, penentuan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan jenis lainnya mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.
Dilansir dari Antara, Hal itu disampaikan Bahlil usai menjadi narasumber pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Bahlil mengatakan bahwa pengaturan harga oleh pemerintah hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi.
Sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar.
Sebagaimana diberitakan, harga sejumlah BBM nonsubsidi naik cukup tajam. Harga Pertamax Turbo misalnya, dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter.
Lalu Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter.
Bahlil menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri ESDM tahun 2022, BBM dengan nilai oktan tinggi seperti RON 98 atau Pertamax Turbo tidak termasuk dalam kategori subsidi.
Menurut dia, jenis BBM ini umumnya digunakan oleh konsumen dari kalangan mampu, sehingga pergerakan harganya mengikuti dinamika pasar global.
Selain Pertamax Turbo, bahan bakar jenis solar dengan cetane number (CN) 51 juga dikategorikan sebagai BBM non-subsidi.
