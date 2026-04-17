Harga BBM Subsidi Dipastikan Tak Naik Sampai Akhir Tahun, Bahlil: Insya Allah Sampai Selama-lamanya, Doain!

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (YouTube Setpres)
JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sampai dengan akhir tahun.
Bahkan, Bahlil meminta doa agar BBM subsidi tidak akan naik hingga selama-lamanya. Hal ini seiring dengan harga Indonesia Crude Price (ICP) yang belum melampaui batas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan. Sampai dengan akhir tahun, insyaallah sampai selama-lamanya. Doain," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Jumat (17/4).
Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa hingga saat ini harga ICP yang ditetapkan pemerintah masih belum mencapai USD 100 per barel, atau tepatnya masih berada di kisaran USD 77 per barel.
Sehingga, Mantan Menteri Investasi ini menyebut, keuangan negara masih dalam kategori aman untuk bisa mempertahankan harga BBM subsidi.
"Ini kan (harga BBM subsidi) tergantung dengan harga ICP, tapi kalau sampai dengan 100 dolar, itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang, harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang, itu tidak lebih dari 77 dolar. Jadi kita itu baru split 7 dolar," beber Bahlil.
Terakhir, ia kembali mengingatkan agar tidak ada yang ragu soal kemampuan negara untuk menahan harga BBM subsidi agar tak terkerek naik. Terlebih menurutnya, hingga saat ini kenaikan daripada ICP hanya baru USD 7, sementara APBN sudah didesain mampu menopang kenaikan ICP capai USD 100 per barel.
"Jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana, kita ini baru naik 7 dolar. Sampai dengan sekarang yang saya ngomong," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April mendatang. Pernyataan itu sekaligus membantah isu rencana penyesuaian atau kenaikan bahan bakar minyak (BBM) per April 2026.
