Mengintip MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan, Garda Depan Distribusi Energi Indonesia

JawaPos.com - Kehadiran MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan menjadi cerminan nyata kapabilitas industri galangan kapal dalam negeri dalam memproduksi armada tanker andal guna mendukung distribusi energi di Indonesia.

Kedua kapal yang dibangun oleh PT PAL Indonesia ini mulai beroperasi sejak 2015 sebagai sister ship bertipe General Purpose Tanker berkapasitas 17.500 LTDW. Armada tersebut kini menjadi bagian penting dari operasional Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelancaran suplai bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M.V. Dumatubun, menegaskan bahwa keberadaan kedua kapal ini mencerminkan kolaborasi kuat antara industri maritim nasional dan sektor energi.

“MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan adalah representasi nyata karya anak bangsa yang tidak hanya memperkuat distribusi energi nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun armada tanker modern yang kompetitif untuk kebutuhan domestik maupun internasional,” ujar Roberth.

Sebagai hasil karya dalam negeri, MT Pagerungan dan MT Pangkalan Brandan masing-masing mampu mengangkut sekitar 25.528 kiloliter BBM atau lebih dari 25 juta liter dalam satu perjalanan. Dengan panjang mencapai 157,2 meter dan lebar 27,7 meter, desain kapal dirancang agar fleksibel beroperasi di berbagai pelabuhan domestik maupun rute internasional.

Daya angkut yang besar serta ukuran yang strategis menjadikan kedua kapal ini memiliki peran krusial dalam sistem distribusi energi nasional. Dalam satu voyage, kapasitas muatnya setara dengan ribuan truk tangki darat, sehingga distribusi energi ke wilayah kepulauan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.

Dalam operasionalnya, MT Pagerungan difungsikan sebagai kapal general purpose domestik yang melayani distribusi BBM antarpulau. Rutenya mencakup pengiriman dari terminal utama seperti Balongan, Tuban, dan Tanjung Wangi menuju Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, MT Pangkalan Brandan berperan sebagai kapal general purpose Product International Operation (PIO) yang melayani pengangkutan energi pada jalur internasional, termasuk kawasan regional seperti Singapura dan Malaysia.