Komitmen Tak Hasilkan Pencemaran, Aryo Djojohadikusumo sebut MSP Targetkan Pakai 100 Persen Renewable Energy di Smelter

Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P. S. Djojohadikusumo (kanan) bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq (kiri). (Istimewa)

JawaPos.com - Pentingnya menjaga lingkungan tetap sehat di sekitar area pertambangan harus menjadi fokus perusahaan pemilik konsensi. Dengan begitu, kelstarian alam dan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik.

Hal ini juga yang menjadi komitmen PT Mitra Stania Prima (MSP), perusahaan di bawah Arsari Tambang. Perusahaan ini baru saja dianugerahi dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, yakni Proper Emas dan Green Leadership Proper.

MSP dinilai berhasil memenuhi peringkat tertinggi dalam penilaian Proper, berkat kinerja pengelolaan lingkungan yang istimewa, penerapan inovasi sosial, serta komitmen beyond compliance dalam menjalankan operasional perusahaan.

Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P. S. Djojohadikusumo menerima langsung penghargaan ini dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq di Sasono Langen Budoyo, kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (7/4).

Aryo mengatakan, perusahaan memiliki komitmen kuat dalam menjaga lingkungan. Sehingga, kehidupan masyarakat di sekitar area operasi bisa terjaga dengan baik.

“Dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kualitas udara yang semakin bersih. Ini merupakan bagian dari komitmen kami menuju net zero, yakni tidak menghasilkan pencemaran udara maupun air. Alhamdulillah, hal ini sudah mulai dirasakan masyarakat sekitar dan ke depan akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.



Aryo menyampaikan, MSP tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja lingkungan, salah satunya melalui penggunaan energi terbarukan secara penuh di fasilitas smelter.



“Insya Allah tahun depan kami menargetkan penggunaan 100 persen renewable energy di smelter. Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan,” imbuhnya.