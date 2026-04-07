Komitmen Tak Hasilkan Pencemaran, Aryo Djojohadikusumo sebut MSP Targetkan Pakai 100 Persen Renewable Energy di Smelter

JawaPos.com - Pentingnya menjaga lingkungan tetap sehat di sekitar area pertambangan harus menjadi fokus perusahaan pemilik konsensi. Dengan begitu, kelstarian alam dan kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Hal ini juga yang menjadi komitmen PT Mitra Stania Prima (MSP), perusahaan di bawah Arsari Tambang. Perusahaan ini baru saja dianugerahi dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, yakni Proper Emas dan Green Leadership Proper.
MSP dinilai berhasil memenuhi peringkat tertinggi dalam penilaian Proper, berkat kinerja pengelolaan lingkungan yang istimewa, penerapan inovasi sosial, serta komitmen beyond compliance dalam menjalankan operasional perusahaan.
Direktur Utama Arsari Tambang, Aryo P. S. Djojohadikusumo menerima langsung penghargaan ini dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq di Sasono Langen Budoyo, kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (7/4).
Aryo mengatakan, perusahaan memiliki komitmen kuat dalam menjaga lingkungan. Sehingga, kehidupan masyarakat di sekitar area operasi bisa terjaga dengan baik.
“Dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat adalah kualitas udara yang semakin bersih. Ini merupakan bagian dari komitmen kami menuju net zero, yakni tidak menghasilkan pencemaran udara maupun air. Alhamdulillah, hal ini sudah mulai dirasakan masyarakat sekitar dan ke depan akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.
Aryo menyampaikan, MSP tengah menyiapkan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja lingkungan, salah satunya melalui penggunaan energi terbarukan secara penuh di fasilitas smelter.
“Insya Allah tahun depan kami menargetkan penggunaan 100 persen renewable energy di smelter. Ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan,” imbuhnya.
Aryo menyampaikan, capaian ini akan diperluas ke sektor hulu. Perusahaan akan mendorong operasional sektor pertambangan akan semakin modern.
“Saat ini unit tambang kami sudah meraih Proper Hijau. Ke depan, kami akan mendorong peningkatan menjadi Proper Emas dengan penggunaan alat berat zero emission dan elektrifikasi di seluruh proses produksi,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, kata Aryo, perlu adanya prinsip integritas yang kuat. Dengan begitu, target perusahaan bisa dicapai.
“Kami melakukan semua ini bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan, tetapi sebagai komitmen untuk tidak mencemari lingkungan. Integritas adalah harga mati sekarang dan selamanya,” tandasnya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven