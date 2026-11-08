Pengangguran Turun Tipis, IDEAS Nilai Pasar Kerja RI Belum Membaik Signifikan

JawaPos.com - Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026 dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan di pasar tenaga kerja.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) baru mengumumkan TPT di Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 4,75 atau turun sebesar 0,1 persen jika dibandingkan dengan Agustus 2025 sebesar 4,85 persen.

Peneliti Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), Tira Mutiara, menilai penurunan angka pengangguran menjadi kabar baik, tetapi belum cukup mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara menyeluruh.

“Meskipun angkanya tidak memburuk, tetapi belum waktunya untuk dirayakan. Selisihnya hanya 0,1 poin, atau sekitar 77 ribu orang,” ujar Tira saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (8/11).

Tira mengatakan, penurunan TPT juga perlu dilihat bersama dengan perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang turun dari 70,59 persen menjadi 70,33 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan sebagian penduduk usia kerja tidak lagi masuk dalam kelompok angkatan kerja. Dengan demikian, penurunan angka pengangguran tidak seluruhnya mencerminkan keberhasilan penyerapan tenaga kerja.

Tira mencatat, jumlah penduduk usia kerja bertambah sekitar 2,74 juta orang. Namun, jumlah angkatan kerja hanya meningkat sekitar 1,37 juta orang. Sebagian penduduk usia kerja kemungkinan memilih melanjutkan pendidikan atau mengurus keluarga.

“Penurunannya juga tidak merata karena disatu sisi pengangguran laki-laki turun, sedangkan pengangguran perempuan justru naik dari 4,84 persen ke 4,93 persen,” ujarnya.

Tira mengatakan, bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja sebesar 1,44 juta juga bukan merupakan sinyal baik. Pasalnya, di tengah meningkatnya angka tersebut, masih terdapat pengangguran yang nilainya mencapai 7,38 juta orang.