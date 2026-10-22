Angka Pengangguran Jakarta Ada di 5,79 %, Gubernur Pramono Tak Puas dan Targetkan Turun sampai 3,5 %

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan upaya menekan angka pengangguran di ibu kota harus terus dilanjutkan secara agresif. Meskipun data terbaru menunjukkan tren penurunan hingga ke level 5,79 persen.
Hal ini disampaikan Pramono saat membuka gelaran job fair Karir Jakarta & Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo 2026 di SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (22/10).
Pramono mendorong Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian saat ini. Ia mematok target penurunan yang jauh lebih signifikan dalam waktu dekat. "Sekarang ini tingkat pengangguran terbukanya sudah turun di angka 5,79 persen. Tapi, saya berharap kepala dinas segera bisa turun di angka 3,5 persen," ujar Pramono.
Langkah konkret penyerapan tenaga kerja ini dinilai sangat krusial mengingat DKI Jakarta saat ini memegang predikat sebagai provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan capaian IPM nasional, DKI Jakarta menduduki posisi puncak dengan skor 85,05 (kategori sangat tinggi).
Angka ini mengungguli DI Yogyakarta di posisi kedua (82,48) dan Kepulauan Riau di posisi ketiga (80,53), diikuti Kalimantan Timur (79,39) serta Bali (79,37). Pramono menggarisbawahi bahwa tingginya kualitas pembangunan manusia di Jakarta tidak akan berdampak maksimal apabila tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.
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