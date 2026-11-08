Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, Sektor Pertanian Justru hanya Tumbuh 0,46 Persen

JawaPos.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026 dinilai belum inklusif, tercermin dari sektor pertanian yang hanya tumbuh 0,46 persen meski menyerap 28,2 persen tenaga kerja nasional.

Peneliti di Center of Food, Energy, and Sustainable Development, Indef, Afaqa Hudaya, mengatakan kesenjangan pertumbuhan antara ekonomi nasional dan sektor pertanian terus melebar sejak awal tahun yang menunjukan tren pelemahan.

Ia mengatakan, rendahnya pertumbuhan sektor tersebut membuat manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan petani dan nelayan.

“Jarak keduanya terus melebar sejak awal tahun, sehingga tersebut bukan gangguan sesaat melainkan tren yang memburuk,” ujar Afaqa dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (8/11).

Afaqa mengatakan, permasalahan produktivitas pertanian juga menghadapi tekanan akibat fenomena El Niño. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), El Niño 2026 diperkirakan lebih kuat dibandingkan 2023, dengan kondisi kemarau lebih kering dan ketersediaan air yang lebih terbatas.

Ia mengatakan, dampaknya mulai terasa sejak masa panen September yang membuat produksi padi pada periode Oktober hingga Desember 2026 diproyeksikan turun 16,3 persen.

“Hujan yang terlambat membuat masa tanam dan panen ikut mundur, sehingga El Niño diperkirakan berisiko ikut menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV. Berkurangnya pasokan membuat inflasi pangan melonjak jauh dari sasaran BI, sementara inflasi inti turun,” ujarnya.

Afaqa menjelaskan, kondisi tersebut menandakan tekanan harga berasal dari sisi pasokan, sekaligus menunjukkan daya beli mulai tertekan.

Ia menyebut, cadangan beras yang dikelola Perum Bulog sebenarnya masih besar, tetapi harga beras medium sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET).