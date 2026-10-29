Kurangi Limbah Dapur, Manfaatkan Cangkang Telur untuk Dukung Pertanian dan Pendidikan Anak

JawaPos.com – ibis Styles Bogor Pajajaran mengolah cangkang telur dari operasional dapur menjadi bahan dasar pupuk yang dijual kepada kelompok tani sekitar. Hasil penjualan tersebut akan disalurkan melalui program A Trust For A Child (ATFAC) untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Inisiatif ini menghubungkan upaya pengurangan limbah dapur dengan pemanfaatan sumber daya untuk pertanian sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Berdasarkan data operasional hotel, penggunaan telur mencapai sekitar 700 kilogram per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 110 kilogram merupakan cangkang telur yang berpotensi dimanfaatkan kembali.

Tim dapur kemudian memilah dan mengolah cangkang telur agar material yang sebelumnya dibuang dapat memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Langkah ini juga melengkapi upaya hotel dalam mengelola sisa bahan pangan dari kegiatan persiapan makanan.

Cangkang telur mengandung kalsium karbonat yang berpotensi menjadi sumber kalsium bagi tanah dan tanaman. Namun, pengolahan dan penggunaannya sebagai bahan pupuk perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan tanah.

Melalui penjualan bahan pupuk kepada kelompok tani sekitar, ibis Styles Bogor Pajajaran berupaya menghubungkan pengelolaan limbah dapur dengan kebutuhan pertanian setempat. Hasil penjualan tersebut selanjutnya akan disalurkan melalui ATFAC, program tanggung jawab sosial Accor di Indonesia yang mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami ingin kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari. Melalui pemanfaatan cangkang telur, ibis Styles Bogor Pajajaran berupaya mengurangi limbah sekaligus menghasilkan bahan yang dapat dimanfaatkan oleh petani sekitar. Hasil penjualannya akan kami salurkan melalui ATFAC untuk mendukung pendidikan anak. Bagi kami, nilai dari inisiatif ini terletak pada konsistensi tim dan manfaat yang dapat diteruskan kepada masyarakat,” ujar Joanne F. Wullur, General Manager ibis Styles Bogor Pajajaran.

Keterlibatan tim dapur menjadi bagian penting dalam menjalankan program tersebut, mulai dari pemilahan hingga pengolahan cangkang telur di tengah aktivitas pelayanan kepada tamu.