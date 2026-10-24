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Sabik Aji Taufan
Minggu, 25 Oktober 2026 | 06.34 WIB

2 Tahun Jadi Presiden, Prabowo Diminta Perkuat Ekosistem Pertanian di Lampung

Ilustrasi pertanian.
 

JawaPos.com - Wilayah Lampung dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian nasional. Presiden Prabowo Subianto diminta memperkuat ekosistem, agar memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi petani.
 
Hal itu menjadi pembahasan puluhan mahasiswa dalam diskusi publik bertajuk Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional di Bandar Lampung, Sabtu (24/10).
 
Perwakilan mahasiswa, Yudha Priyanda mengatakan, Lampung memiliki beragam komoditas unggulan yang berpotensi menjadi modal penting untuk memperkuat kontribusi daerah terhadap agenda ketahanan pangan nasional.
 
Pekerjaan pemerintah saat ini tidak boleh hanya sebatas menambah hasil produksi. Melainkan harus membangun penguatan tata niaga dan pengolahan hasil pertanian.
 
 
“Lampung merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional. Potensi ini perlu dikelola dengan baik agar manfaat ekonominya semakin dirasakan petani dan masyarakat,” kata Yudha.
 
Pemerintah diminta melakukan hilirisasi pertanian demi meningkatkan daya saing petani lokal. Sebab, pengolahan singkong, kopi, lada, dan berbagai hasil pertanian lainnya berpeluang menciptakan produk bernilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja baru.
 
Dalam kondisi ini dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, petani, DPRD, dan pelaku industri untuk memperkuat ekosistem pertanian, termasuk dalam menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi hasil panen.
 
Pada kesempatan yang sama, Founder Peduli Tani Indonesia Erza Refenza menekankan, keterlibatan generasi muda sangat penting dalam membangun pertanian modern yang produktif dan berdaya saing.
 
Menurutnya, pengembangan sektor pertanian perlu didukung inovasi teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha.
 
Erza menilai pertanian dapat menjadi sektor yang menjanjikan bagi anak muda, bukan hanya dalam kegiatan produksi, tetapi juga melalui pengembangan teknologi, pengolahan hasil panen, dan penciptaan usaha baru.
 
“Pembahasan pertanian harus diarahkan pada solusi dan peluang bisnis ke depan, termasuk bagaimana anak muda Lampung mengambil peran dalam pengembangan sektor ini,” kata Erza.
 
Ia mencontohkan pengembangan alat pengering hasil pertanian berbasis listrik atau portable electric exhaust pet dryer sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kegiatan usaha.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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