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Penulis: Djati Waluyo
Minggu, 8 November 2026 | 16.15 WIB

BEI Hapus 18 Emiten dari Bursa, Berikut Daftar Lengkap Delisting pada 10 November Mendatang

Karyawan berada di dekat layar pergerakan IHSG di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (7/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Karyawan berada di dekat layar pergerakan IHSG di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (7/7/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menghapus pencatatan saham (delisting) sebanyak 18 emiten pada 10 November mendatang. Salah satu emiten yang masuk dalam daftar tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL).

Delisting dilakukan terhadap emiten yang mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha. Baik secara finansial maupun hukum, serta tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Keputusan delisting tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-N. Selain itu, penghapusan pencatatan saham juga diberlakukan terhadap emiten yang telah mengalami suspensi perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir.

Sebelum memutuskan delisting, BEI telah melakukan berbagai tahapan pembinaan dengan mendorong dan memberikan kesempatan kepada perusahaan tercatat untuk memperbaiki kinerja. Bursa juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan perusahaan tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap investor. BEI juga telah mengumumkan potensi delisting terhadap emiten yang sahamnya disuspensi selama enam bulan, serta memberikan pengingat kembali setiap enam bulan.

Editor: Diar Candra
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