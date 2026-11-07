BP Tapera Dorong Kualitas Hunian dalam Program Subsidi 

JawaPos.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menekankan pentingnya kualitas hunian dalam program rumah subsidi.

Upaya memperluas akses kepemilikan rumah perlu diikuti penyediaan tempat tinggal yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

"Program perumahan tidak hanya berbicara tentang kepemilikan rumah, tetapi juga bagaimana menghadirkan hunian yang berkualitas dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar akses masyarakat terhadap rumah semakin terbuka," kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho dalam seremonial akad massal dan soft launching Nava Village 5 di kawasan Simpang Rimbo, Kenali Besar, Kota Jambi, Sabtu (7/11).

Heru menekankan pentingnya dukungan ekosistem pembiayaan perumahan dalam memperluas kesempatan masyarakat memiliki rumah.

Menurutnya, sinergi antara BP Tapera, perbankan, pemerintah, dan pengembang menjadi bagian penting dalam mendorong akses kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas pembiayaan perumahan.

Senada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jambi, Nasrul, menyampaikan bahwa pengembangan sektor perumahan membutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

Menurutnya, penyediaan hunian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan nyaman.

"Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki rumah layak huni dengan harga yang terjangkau," ungkap Nasrul.