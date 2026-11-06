Livin’ MARKT Digelar, Hadirkan 250 Brand dan Pelaku Usaha

JawaPos.com - Bank Mandiri bersama Visa menggelar Visa Presents Livin’ MARKT di Senayan City, Jakarta, pada 4–8 November 2026. Acara selama lima hari itu melibatkan lebih dari 250 pelaku usaha, komunitas, mitra, dan pelaku industri kreatif lokal.

Pengunjung dapat menemukan beragam produk dan aktivitas dari kategori fashion, kecantikan, kuliner, hobi, koleksi, family lifestyle, hingga perjalanan. Acara tersebut juga dilengkapi berbagai promo serta pilihan transaksi non-tunai.

Senior Vice President Bank Mandiri Agus Hendra Purnama mengatakan Livin’ MARKT menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai brand dan pelaku usaha dengan konsumen.

“Bank Mandiri terus berupaya menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi nasabah dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi dengan Visa dan berbagai brand serta pelaku usaha, kami ingin menghadirkan pengalaman lifestyle yang lebih terintegrasi dengan solusi transaksi yang cepat, mudah, aman, dan nyaman,” ujar Agus.

Sejumlah pop-up market turut meramaikan acara tersebut. Mombee dan Trademark Market hadir pada 4–7 November 2026. Sementara pada 5–8 November, pengunjung dapat mengunjungi Beauty Fashion Fragrance (BFF) Market, Collector of Indonesia, Inacraft, Jacoweek Market, Mandiri Travel Deals, OMO, Perfume Pop Market, Snoopy Pop Up Store, dan Wall of Fades.

Head of Corporate Communications Visa Indonesia Astri Abyanti mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih menarik sekaligus mendorong penggunaan pembayaran non-tunai.

“Visa Presents Livin’ MARKT menunjukkan bagaimana kolaborasi dapat menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih menarik sekaligus mendorong adopsi pembayaran non-tunai,” ujar Astri.

Selama acara berlangsung, Bank Mandiri juga menawarkan sejumlah promo pembukaan rekening, produk finansial, transaksi kartu, kuliner, dan perjalanan. Salah satu program yang ditawarkan adalah cashback hingga Rp7,5 juta melalui Mandiri Travel Deals sesuai syarat dan ketentuan.

Penggunaan kartu debit dan kredit Visa, fitur pembayaran digital, serta program loyalitas Livin’poin juga menjadi bagian dari sistem transaksi selama acara.