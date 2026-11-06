5 Tips Belanja Online agar Tetap Hemat, Jangan Mudah Tergiur Diskon

JawaPos.com - Belanja online membutuhkan perencanaan agar pengeluaran tidak membengkak. Beragam penawaran seperti diskon, voucher, gratis ongkir, dan cashback memang bisa membuat harga produk lebih murah. Namun, tanpa pertimbangan yang matang, konsumen justru berisiko membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Karena itu, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum menyelesaikan transaksi. Mulai dari menyusun daftar kebutuhan, menentukan anggaran, hingga membandingkan harga dari beberapa toko. Langkah sederhana tersebut dapat membantu konsumen memanfaatkan penawaran yang tersedia tanpa mengabaikan kondisi keuangan.

Operation Manager Mova Cashback Frederica mengatakan, konsumen sebaiknya tidak hanya berpatokan pada besarnya potongan harga ketika berbelanja.

“Promo memang bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan penawaran menarik. Namun, konsumen tetap perlu melihat nilai dari keseluruhan transaksi, bukan hanya besarnya diskon. Dengan perencanaan yang tepat, berbagai promo dapat dimanfaatkan tanpa harus menambah pengeluaran untuk barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan,” ujar Frederica.

Sementara itu, momentum Harbolnas 11.11 yang berlangsung pada November ini juga dapat dimanfaatkan untuk mencari penawaran yang sesuai. MOVA Cashback turut mengadakan kampanye double flashback pada 9-13 November 2026.

Dalam program tersebut, pengguna dapat mengumpulkan transaksi valid hingga mencapai target tertentu untuk kemudian mengklaim Double Cashback melalui tombol Boost Cashback di halaman campaign aplikasi MOVA sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih bernilai bagi pengguna. Kami juga mengajak konsumen untuk membiasakan diri mengecek cashback pada aplikasi MOVA sebelum checkout, sehingga transaksi yang memang sudah direncanakan berkesempatan memberikan nilai tambah,” tukas Frederica.

Berikut lima tips yang dapat diterapkan agar belanja online tetap terencana dan tidak membuat pengeluaran berlebihan!

1. Buat Daftar Barang yang Dibutuhkan Sebelum mulai berbelanja, susun daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Urutkan produk berdasarkan tingkat kepentingannya agar pengeluaran lebih terarah.