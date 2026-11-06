Tak Sekadar Cari Cuan, Didimax Tekankan Pentingnya Literasi dan Risiko Trading

JawaPos.com - Didimax kembangkan literasi perdagangan berjangka di Indonesia dengan menghadirkan sejumlah program edukasi melalui Didimax Academy, webinar, seminar, hingga sesi live trading.

“Melalui berbagai program edukasi, Didimax berupaya menghadirkan sarana pembelajaran yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan mengenai pasar keuangan, baik bagi pemula maupun mereka yang ingin memperdalam kemampuan analisis,” ungkap Direktur Didimay Cenli Yani dalam keterangannya, Jumat (6/11).

Melalui Didimax Academy, masyarakat dapat mempelajari perdagangan berjangka secara bertahap.

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Materi yang diberikan mencakup dasar-dasar pasar keuangan, analisis teknikal, analisis fundamental, psikologi trading, serta pengelolaan risiko.

Analisis teknikal membantu trader membaca pergerakan harga melalui grafik, pola pasar, dan sejumlah indikator.

Adapun analisis fundamental digunakan untuk memahami pengaruh kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, inflasi, hingga suku bunga terhadap pasar keuangan.

"Kemampuan analisis perlu diimbangi dengan kedisiplinan. Sebab, mengenali peluang transaksi saja tidak cukup tanpa mempertimbangkan potensi kerugian dan menyusun perencanaan perdagangan," papar Cenli Yani.

Selain melalui kelas pembelajaran, edukasi juga dilakukan lewat webinar dan seminar.