Usai Menguat 86 Poin, Rupiah Diprediksi Kembali Melemah ke Rp 18.130

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (6/11), setelah sebelummya ditutup menguat sebesar 86 poin menjadi Rp 18.082 per dolar AS pada perdagangan Kamis (5/11).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.

"Untuk perdagangan (6/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.080 - Rp 18.130,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Jumat (6/11).

Ibrahim mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 sebesar 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy) menunjukkan aktivitas ekonomi domestik masih cukup kuat.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen.

Menurutnya, peningkatan tersebut mengindikasikan konsumsi masyarakat, aktivitas usaha, investasi, dan belanja pemerintah masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen.

Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata sehingga masih membutuhkan dukungan peningkatan daya beli masyarakat dan investasi sektor swasta.

Ibrahim menyebut, pelaku pasar juga akan mencermati kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terkait daya beli masyarakat, inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal.