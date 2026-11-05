BPS Catat 7,38 Juta Orang Indonesia Masih Menganggur

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen atau turun 0,10 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

“Pada Agustus 2026, terdapat sebanyak 7,38 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2025 sebesar 4,85 persen,” ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/11).

Edy mengatakan pada Agustus 2026, jumlah angkatan kerja tercatat sebesar 155,37 juta orang.

Dari angka tersebut, terdapat 147,99 juta orang yang berstatus bekerja dan 7,38 juta lainnya menganggur.

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Ia mengatakan, jika dibandingkan dengan capaian pada Agustus 2025, jumlah orang yang bekerja meningkat sebesar 1,44 juta orang sedangkan jumlah pengangguran menurun sebesar 77 ribu orang.

“Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada Agustus 2026 yaitu pertanian 28,20 persen, perdagangan besar dan eceran 17,86 persen, dan industri 13,75 persen,” ujarnya.

Lanjutnya, berdasarkan status pekerjaan, persentase pekerja formal pada Agustus 2026 tercatat sebesar 42,07 persen, turun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 42,20 persen.

Meski begitu, secara absolut, jumlah pekerja formal meningkat 410 ribu orang, dari 61,84 juta orang pada Agustus 2025 menjadi 62,25 juta orang pada Agustus 2026.

“Persentase pekerja informal tercatat mengalami peningkatan, dari 57,80 persen pada Agustus 2025 menjadi 57,93 persen pada Agustus 2026,” ucapnya.