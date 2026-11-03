Magang Nasional Batch 3 Segera Tutup, Ini Jadwal Seleksi dan Pengumumannya

Ilustrasi program magang yang dilaksanakan BUMN PT Jasa Marga Tbk beberapa waktu lalu
JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan segera menutup pendaftaran Program Magang Nasional atau MagangHub batch 3 angkatan II tahun 2026 pada Rabu (4/11).
Sebagaimana diketahui, program ini terbuka bagi lulusan perguruan tinggi, pendidikan profesi, hingga penyandang disabilitas untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Darmawansyah mengajak para calon peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum pendaftaran berakhir.
“Kami mengajak para lulusan baru, baik dari perguruan tinggi maupun pendidikan profesi, serta penyandang disabilitas, untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengasah kemampuannya melalui kesempatan ini,” ujar Darmawansyah dalam keterangannya, Selasa (3/11).
Darmansyah mengatakan, calon peserta dapat melihat lowongan pemagangan dan mengajukan lamaran sesuai persyaratan melalui portal resmi MagangHub di maganghub.kemnaker.go.id.
Pelamar perlu memperhatikan persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan untuk setiap lowongan.
Setelah itu, mitra penyelenggara akan melaksanakan rekrutmen dan mengusulkan calon peserta pada 5-11 November 2026.
Tahap berikutnya, Kemnaker melakukan seleksi dan penetapan peserta pada 12-13 November 2026.
Menurut jadwal, peserta yang lolos seleksi diumumkan pada 13 November 2026 melalui portal MagangHub dan mulai mengikuti pemagangan pada 16 November 2026 selama enam bulan.
Para peserta yang mengikuti Program Magang Nasional akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kota/kabupaten lokasi magang serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
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