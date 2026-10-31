Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul, ARM
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 17.06 WIB

Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya

Ilustrasi pelaku usaha sukses menjalankan bisnis memanfaatkan pinjaman modal dari PT Perusahaan Nasional Madani (PNM). (Istimewa). - Image

Ilustrasi pelaku usaha sukses menjalankan bisnis memanfaatkan pinjaman modal dari PT Perusahaan Nasional Madani (PNM). (Istimewa).

JawaPos.com - Tanggung renteng adalah sistem tanggung jawab bersama yang melibatkan beberapa orang dalam memenuhi kewajiban tertentu. Sistem ini dapat diterapkan dalam pembiayaan kelompok untuk membantu anggota mendapat pinjaman modal usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Lantas, bagaimana cara kerja tanggung renteng dan apa saja yang perlu dipahami sebelum terlibat di dalamnya? Yuk simak penjelasan lengkapnya melalui artikel ini!

Apa Itu Tanggung Renteng?
Tanggung renteng adalah sistem tanggung jawab bersama ketika beberapa orang memiliki kewajiban yang saling berkaitan. Dalam konteks pembiayaan kelompok, tanggung renteng berarti bahwa setiap anggota perlu memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dan memahami tanggung jawab bersama yang berlaku dalam kelompok.

Cara kerja tanggung renteng bergantung pada aturan yang disepakati. Misalnya, sekelompok perempuan mengikuti pembiayaan untuk mengembangkan usaha masing-masing. Setiap anggota memiliki kewajiban membayar angsuran. Jika salah satu anggota mengalami kesulitan membayar angsuran, kelompok perlu menyelesaikan masalah tersebut sesuai aturan pembiayaan yang berlaku.

Jadi, jika dalam sistem tanggung jawab individual seseorang bertanggung jawab atas kewajibannya sendiri, maka tanggung renteng dapat melibatkan pihak lain dalam penyelesaian kewajiban sesuai perjanjian yang berlaku.

Namun, tanggung renteng tidak selalu berarti anggota lain harus langsung menggunakan uang pribadi untuk membayar angsuran anggota yang mengalami kesulitan. Bentuk tanggung jawab dan cara penyelesaiannya bergantung pada ketentuan yang disepakati. Oleh karena itu, setiap anggota perlu memahami aturan tersebut sebelum mengikuti pembiayaan kelompok.

Manfaat Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok
Melalui sistem tanggung renteng, kamu tidak hanya menjalankan kewajiban pembiayaan, tetapi juga berinteraksi dengan anggota lain untuk membangun komunikasi dan kerja sama. Interaksi ini menjadi ruang untuk saling mendukung, bertukar ilmu, dan melatih kedisiplinan dalam mengelola usaha.

1. Mendapatkan Dukungan dari Sesama Anggota
Dalam menjalankan usaha, kamu mungkin menghadapi kendala seperti penjualan yang menurun atau kesulitan mengatur pemasukan. Dengan sistem tanggung renteng, kamu bisa berbagi cerita dengan anggota lain yang menjalani situasi serupa dan saling memberi semangat. Dukungan ini dapat membantumu menghadapi tantangan usaha dengan lebih terarah.

2. Belajar dari Pengalaman Anggota Lain
Setiap anggota kelompok biasanya memiliki pengalaman yang berbeda dalam menjalankan usaha. Kamu bisa memanfaatkan interaksi kelompok untuk bertukar informasi mengenai manajemen keuangan, pencatatan keuangan, hingga cara menghadapi perubahan permintaan pelanggan.

Dengan berbagi pengalaman, kamu bisa memperoleh wawasan baru untuk mengembangkan usahamu sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dari Ruang Belajar hingga Potensi Lokal, PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha - Image
Ekonomi

Dari Ruang Belajar hingga Potensi Lokal, PNM Dukung Perempuan Pontianak Kembangkan Usaha

Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.58 WIB

PNM Dorong Anak Nasabah Mekaar Kembangkan Usaha Lewat MEA 2026 - Image
Berita Daerah

PNM Dorong Anak Nasabah Mekaar Kembangkan Usaha Lewat MEA 2026

Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.38 WIB

PNM Raih ESG NOW Awards 2026, Dorong Ibu Nasabah Mekaar Ubah Sampah Jadi Nilai Ekonomi - Image
Ekonomi

PNM Raih ESG NOW Awards 2026, Dorong Ibu Nasabah Mekaar Ubah Sampah Jadi Nilai Ekonomi

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.52 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

3

KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan 

4

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

5

KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan

6

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

7

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal

10

OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore