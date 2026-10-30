Menkes Minta Klinik Kopdes Merah Putih Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Pasir kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membenarkan rencana Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) membuka klinik pratama hingga apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi (Merah Putih) selain logistik, perdagangan, itu ada juga apotek dan klinik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/10).
Budi menyebut bahwa Kemenkes sudah melakukan beberapa pilot project terkait Kopdes Merah Putih yang menjadi klinik pratama seperti klinik swasta lain yang sudah berjalan.
"Karena ini sama dengan klinik swasta sebenarnya. Kalau yang puskesmas kan tidak berbayar, ini sama dengan modelnya klinik swasta," tuturnya.
Sama juga seperti klinik pratama swasta yang sudah ada, nantinya klinik Kopdes Merah Putih juga akan bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk asuransi pembayaran.
"Betul, sama seperti semua klinik swasta kan bisa memakai BPJS juga," tandas Budi.
Sementara itu, BPJS Kesehatan membantah informasi terkait penghapusan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dipindahkan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
“Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/10).
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