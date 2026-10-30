Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 00.40 WIB

Menkes Minta Klinik Kopdes Merah Putih Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Pasir kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Bangunan Kopdes Merah Putih di Desa Pasir kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten. (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membenarkan rencana Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) membuka klinik pratama hingga apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Sudah ada pembahasan. Memang salah satu unit bisnis dari koperasi (Merah Putih) selain logistik, perdagangan, itu ada juga apotek dan klinik," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/10).

Budi menyebut bahwa Kemenkes sudah melakukan beberapa pilot project terkait Kopdes Merah Putih yang menjadi klinik pratama seperti klinik swasta lain yang sudah berjalan.

"Karena ini sama dengan klinik swasta sebenarnya. Kalau yang puskesmas kan tidak berbayar, ini sama dengan modelnya klinik swasta," tuturnya.

Sama juga seperti klinik pratama swasta yang sudah ada, nantinya klinik Kopdes Merah Putih juga akan bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk asuransi pembayaran.

"Betul, sama seperti semua klinik swasta kan bisa memakai BPJS juga," tandas Budi.

Sementara itu, BPJS Kesehatan membantah informasi terkait penghapusan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dipindahkan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. 

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  

“Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat   ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/10).

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tukar Minyak Jelantah di Kopdes Merah Putih, Bisa Dapat Bayaran Sampai Rp 6.500 per Liter - Image
Ekonomi

Tukar Minyak Jelantah di Kopdes Merah Putih, Bisa Dapat Bayaran Sampai Rp 6.500 per Liter

Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.22 WIB

Kopdes Merah Putih Mulai Uji Coba Pengepulan Minyak Jelantah untuk Bahan Bakar Avtur - Image
Energi

Kopdes Merah Putih Mulai Uji Coba Pengepulan Minyak Jelantah untuk Bahan Bakar Avtur

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Klinik Desa Masuk Desain Usaha Kopdes Merah Putih, Sejak Kapan? - Image
Ekonomi

Klinik Desa Masuk Desain Usaha Kopdes Merah Putih, Sejak Kapan?

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21.23 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore