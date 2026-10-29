Klinik Desa Masuk Desain Usaha Kopdes Merah Putih, Sejak Kapan?

JawaPos.com - Klinik Desa menjadi salah satu unit operasional yang dirancang dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Berdasarkan penelusuran JawaPos.com, layanan kesehatan ini bukan gagasan baru yang muncul belakangan, melainkan sudah masuk dalam instruksi awal pembentukan Kopdes Merah Putih pada Maret 2025.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disebutkan bahwa kegiatan usaha koperasi mencakup pengadaan sembilan bahan pokok (sembako), simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, dan logistik.

“Membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan kegiatan meliputi namun tidak terbatas kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, apotek desa/kelurahan, cold storage/pergudangan, dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan," bunyi Diktum kedua Inpres tersebut.

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Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025 itu menjadi landasan percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) juga mendapat mandat menyusun model bisnis koperasi agar pengembangannya sesuai potensi dan karakteristik desa.

Pengaturan teknis mulai diperjelas melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan Percontohan.

Keputusan yang ditetapkan pada 18 Juli 2025 itu mengatur penyelenggaraan klinik dan apotek percontohan yang dijalankan badan usaha koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Dalam skema tersebut, koperasi menjadi induk usaha Klinik Desa. Pengelolaan klinik mencakup administrasi keuangan dan pengangkatan kepala klinik dengan persetujuan kepala puskesmas.