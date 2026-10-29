Megabuild Indonesia 2027 Digelar Juni, Satukan Pameran Bangunan hingga Properti

JawaPos.com - Pameran Megabuild Indonesia 2027 akan berlangsung pada 10-13 Juni 2027 di NICE PIK 2, Jakarta. Memasuki penyelenggaraan ke-24, acara ini menggabungkan berbagai sektor, mulai dari material bangunan, konstruksi, arsitektur, interior, furnitur, hingga properti.

Diselenggarakan oleh Panorama Media, pameran menargetkan lebih dari 45.000 pengunjung selama empat hari. Pameran tersebut akan menempati area seluas lebih dari 50.000 meter persegi.

Direktur Panorama Media Royanto Handaya mengatakan, penyelenggaraan tahun depan dirancang untuk mempertemukan berbagai pelaku industri dalam satu ekosistem.

“Industri bangunan tidak berdiri sendiri. Di dalamnya ada keterhubungan antara material, konstruksi, arsitektur, interior, furnitur, hingga properti. Kami ingin menghadirkan ruang yang mempertemukan berbagai sektor tersebut, sehingga brand dapat menjangkau pasar yang lebih luas, membangun koneksi yang relevan, dan membuka peluang kolaborasi baru,” ujar Royanto di Jakarta, Kamis (29/10).

Adapun pameran ini akan digelar bersama Keramika Indonesia, Megafurniture Indonesia, Megaproperty Expo, dan Megaliving Expo. Rangkaian tersebut mencakup kebutuhan pembangunan, penataan interior, furnitur, properti, hingga hunian.

Pada penyelenggaraan mendatang, Megafurniture Indonesia juga berkolaborasi dengan World Furniture Expo Indonesia (WOFX) melalui kerja sama dengan Worldex untuk memperluas cakupan industri furnitur dan interior.

Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Pusat Adi Surya menilai, perkembangan desain interior menuntut para desainer untuk terus mengikuti inovasi produk dan material.

“Desain interior harus memperhatikan fungsi dan aktivitas demi memberikan kenyamanan serta pengalaman bagi penggunanya, yang kemudian menampilkan estetika melalui bentuk dan warna. Karena itu, desainer perlu terus mengikuti perkembangan terkini tentang tren, material, furnitur, teknologi dan solusi interior agar dapat menghadirkan ruang yang memiliki karakter, nilai dan makna,” ungkap Adi.

Sementara itu, Wakil Sekretaris 1 Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta Ar. Wendy Sudibyo menekankan pentingnya pemahaman terhadap perkembangan material dalam proses perancangan bangunan.