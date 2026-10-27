Manajer Kopdes Merah Putih Keluhkan Pasokan Barang Belum Konsisten

Kopdes Merah Putih di Desa Gandongan dan Desa Mampir di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saling berdempetan. (Azis/Radar Bogor)
JawaPos.com - Sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih mengeluhkan pasokan barang yang belum konsisten serta kebutuhan biaya operasional di masing-masing kopdes.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia, Senin (26/10).
Zulhas mengaku telah mencatat berbagai masukan dari para manajer sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
Ia merencanakan rapat evaluasi Kopdes Merah Putih setiap minggu serta pertemuan rutin dengan para manajer untuk memantau perkembangan dan tindak lanjut kendala.
“KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin,” ujar Zulkifli.
Ia mengingatkan bahwa KDKMP memiliki dua fungsi utama: sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan sebagai offtaker yang menampung serta membeli hasil warga.
Karena itu, manajer diminta memprioritaskan fungsi pelayanan publik KDKMP, terutama memastikan ketersediaan dan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar,” kata Zulkifli.
Untuk mengatasi kendala pasokan, Menko Pangan mendorong para manajer aktif berkoordinasi dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat.
Koordinasi langsung di wilayah dapat membantu mempercepat pengecekan stok dan penyelesaian persoalan operasional.
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