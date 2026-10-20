Dirut Agrinas: 9.860 Manajer Kopdes Merah Putih Perlu Direlokasi

JawaPos.com – Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menyebut sebanyak 9.860 manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu direlokasi agar penempatannya lebih dekat dengan domisili masing-masing.

Adapun total manajer yang telah ditempatkan mencapai 28.461 orang. Dari total itu, sebanyak 18.601 orang tidak memerlukan relokasi.

”Kemudian kami juga sudah melakukan penempatan terhadap 28.461 manajer Koperasi Desa Merah Putih, dan 18.601 tidak perlu ada relokasi, tetapi 9.860 perlu relokasi untuk mendekat kepada domisili di mana mereka berada,” kata Joao melalui pernyataannya di akun instagram @bung.joaomota, dikutip Selasa (20/10).

Penempatan dan relokasi manajer tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Kopdes yang tengah berjalan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan yang sama, Joao menyampaikan bahwa Agrinas telah membangun 35.645 gerai koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.543 gerai telah rampung, sedangkan 7.102 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.

Dia menargetkan seluruh gerai yang tersisa dapat diselesaikan paling lambat pertengahan November 2026.