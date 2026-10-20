Dirut Agrinas: 9.860 Manajer Kopdes Merah Putih Perlu Direlokasi

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyoroti belum tuntasnya penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. (ig: bung.joaomota)
JawaPos.com – Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menyebut sebanyak 9.860 manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu direlokasi agar penempatannya lebih dekat dengan domisili masing-masing.
Adapun total manajer yang telah ditempatkan mencapai 28.461 orang. Dari total itu, sebanyak 18.601 orang tidak memerlukan relokasi.
”Kemudian kami juga sudah melakukan penempatan terhadap 28.461 manajer Koperasi Desa Merah Putih, dan 18.601 tidak perlu ada relokasi, tetapi 9.860 perlu relokasi untuk mendekat kepada domisili di mana mereka berada,” kata Joao melalui pernyataannya di akun instagram @bung.joaomota, dikutip Selasa (20/10).
Penempatan dan relokasi manajer tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Kopdes yang tengah berjalan menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam kesempatan yang sama, Joao menyampaikan bahwa Agrinas telah membangun 35.645 gerai koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.543 gerai telah rampung, sedangkan 7.102 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
Dia menargetkan seluruh gerai yang tersisa dapat diselesaikan paling lambat pertengahan November 2026.
”Dan capaian ini adalah upaya maksimal kami lakukan dalam satu tahun ini untuk membangun ekonomi dari desa untuk Indonesia,” ujarnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022