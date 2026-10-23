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Dimas Choirul
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.54 WIB

Petani Hadapi Tantangan Budidaya, Akses Informasi Digital Makin Dibutuhkan

Ilustrasi petani di Indonesia/(Dok. Jawapos.com).&nbsp; - Image

Ilustrasi petani di Indonesia/(Dok. Jawapos.com).&nbsp;

JawaPos.com — Perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman menjadi tantangan yang harus dihadapi petani untuk menjaga produktivitas pertanian.

Di tengah kondisi tersebut, akses terhadap informasi cuaca, teknik budidaya, dan penanganan masalah tanaman menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses petani terhadap informasi tersebut.

Salah satunya melalui Farmrise, platform digital yang diperkenalkan Bayer Indonesia.

Platform ini menyediakan sejumlah fitur terkait kegiatan pertanian, mulai dari materi pembelajaran budidaya, informasi cuaca, hingga pemeriksaan keaslian produk.

Pengembangannya juga direncanakan mencakup fitur berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu mengidentifikasi permasalahan tanaman.

Customer Experience Direct to Farmer Manager Bayer Crop Science Indonesia dan Malaysia Auzan Baiquni mengatakan, pemanfaatan teknologi perlu diikuti dengan ketersediaan informasi yang tepercaya dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Petani Indonesia semakin terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Agar manfaatnya optimal, mereka membutuhkan informasi tepercaya, relevan, dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” kata Auzan, dikutip Jumat (23/10).

Akses Informasi Jadi Tantangan

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 6,18 juta petani milenial berusia 19–39 tahun, atau sekitar 21,93 persen dari total petani nasional.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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