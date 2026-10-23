Sandi Uno Sebut Pelaku UMKM Butuh Pendampingan untuk Berkembang

JawaPos.com - Mantan Menteri Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha.

Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) itu mengungkapkan penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan omzet. Akan tetapi, kemampuan pelaku usaha untuk berinovasi, memanfaatkan teknologi, dan membangun jejaring pemasaran.

“Yang kita kejar adalah dampak sosial dan pertumbuhan bersama. Pelaku UMKM perlu terus belajar, berinovasi, memanfaatkan potensi lokal, serta membangun jejaring dan kolaborasi,” ujar Sandiaga lewat keterangannya, Jumat (23/10).

Pendampingan melalui program inkubasi diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengenali peluang baru dan mengelola usaha secara lebih terarah.

"Melalui pembelajaran pemasaran digital, pengembangan produk, dan pencatatan keuangan, pelaku UMKM diharapkan memiliki bekal untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperluas jangkauan pasar," pungkasnya.

Diketahui, program Inkubasi Mitra Inkubator GAN dari Ciawi, Kabupaten Bogor, mendapat pelatihan dari Yayasan Indonesia Setaara (YIS). Melalui program tersebut, Ngatiyem memperoleh pengetahuan baru untuk mengembangkan usaha.

Ia mulai mempelajari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membuat materi promosi yang lebih bervariasi.

Perubahan itu membuatnya memiliki lebih banyak pilihan dalam menyampaikan informasi produk kepada calon konsumen. Promosi yang sebelumnya cenderung seragam kini dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih beragam.

"Kisah Ngatiyem mengembangkan jamu instan H’Dayah menjadi salah satu gambaran upaya pelaku usaha dalam beradaptasi," ungkap Sandiaga Uno.