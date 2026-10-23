Sandi Uno Sebut Pelaku UMKM Butuh Pendampingan untuk Berkembang

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)
JawaPos.com - Mantan Menteri Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usaha.
Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) itu mengungkapkan penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan omzet. Akan tetapi, kemampuan pelaku usaha untuk berinovasi, memanfaatkan teknologi, dan membangun jejaring pemasaran.
“Yang kita kejar adalah dampak sosial dan pertumbuhan bersama. Pelaku UMKM perlu terus belajar, berinovasi, memanfaatkan potensi lokal, serta membangun jejaring dan kolaborasi,” ujar Sandiaga lewat keterangannya, Jumat (23/10).
Baca Juga:MA Kabulkan Gugatan Dokter Piprim soal Perkara Mutasinya, Menkes Belum Ambil Langkah Hukum
Pendampingan melalui program inkubasi diharapkan dapat membantu pelaku UMKM mengenali peluang baru dan mengelola usaha secara lebih terarah.
"Melalui pembelajaran pemasaran digital, pengembangan produk, dan pencatatan keuangan, pelaku UMKM diharapkan memiliki bekal untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperluas jangkauan pasar," pungkasnya.
Diketahui, program Inkubasi Mitra Inkubator GAN dari Ciawi, Kabupaten Bogor, mendapat pelatihan dari Yayasan Indonesia Setaara (YIS). Melalui program tersebut, Ngatiyem memperoleh pengetahuan baru untuk mengembangkan usaha.
Ia mulai mempelajari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membuat materi promosi yang lebih bervariasi.
Baca Juga:Kapolda Jateng Berani Temui Massa Demo, Sahroni Nilai Sikap Humanis Bisa Menjaga Ketertiban
Perubahan itu membuatnya memiliki lebih banyak pilihan dalam menyampaikan informasi produk kepada calon konsumen. Promosi yang sebelumnya cenderung seragam kini dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih beragam.
"Kisah Ngatiyem mengembangkan jamu instan H’Dayah menjadi salah satu gambaran upaya pelaku usaha dalam beradaptasi," ungkap Sandiaga Uno.
Ngatiyem, seorang pelaku UMKM asal Ciawi, Kabupaten Bogor merintis usaha jamu instan H’Dayah dari racikan minuman kesehatan untuk suaminya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022