Bidik Wirausaha Baru, Kolaborasi Luncurkan The Sandiaga Uno Entrepreneurship Scholarship

JawaPos.com - Kampus i3L University berkolaborasi dengan OK OCE Indonesia meluncurkan The Sandiaga Uno Entrepreneurship Scholarship untuk jenjang S1 dan jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dikutip dari ANTARA.

Program beasiswa ini diresmikan pada Kamis (15/10/2026) dan dihadiri Founder OK OCE Sandiaga Uno, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi, Rektor i3L University Katherine, serta Dekan i3L University Yuari Farradia.

Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi dalam keterangannya mengatakan, program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pendampingan dan akses permodalan.

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"Program ini merupakan langkah nyata untuk sama-sama memperluas akses pendidikan sekaligus mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Dengan The Sandiaga Uno Entrepreneurship Scholarship, kami berharap semakin banyak generasi muda yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi kewirausahaan," ujar Iim.

Iim menjelaskan, keunggulan program terletak pada model pendampingan ganda, yakni mentor dari OK OCE Indonesia dan akademisi dari i3L University. Melalui skema RPL, pelaku usaha dapat melanjutkan studi dengan mempertimbangkan pengalaman kerja dan pembelajaran sebelumnya.

Beasiswa ini terintegrasi dengan kurikulum tujuh tahapan OK OCE, mulai dari tahap pendaftaran hingga permodalan. Integrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan peserta untuk mengakses pembiayaan formal.

"Tujuan akhirnya adalah mencetak kewirausahawan baru yang juga mampu mengakses permodalan melalui dunia perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, atau biasa disebut bankable," kata Iim.

Sementara itu, Rektor i3L University, Katherine menilai pengembangan kewirausahaan menjadi faktor penting untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.

Menurut Katherine, rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih di bawah standar ideal negara maju.

"Menurut standar ekonomi internasional, satu negara idealnya mempunyai jumlah wirausaha minimal 4 persen hingga 14 persen untuk dikategorikan sebagai negara maju. Di Indonesia saat ini kita punya sekitar 3,29 persen atau 4,95 juta wirausaha formal yang tercatat. Pemerintah sendiri menargetkan 3,6 persen di akhir tahun 2029," ujar Katherine.

Katherine menambahkan, kolaborasi perguruan tinggi dan praktisi diharapkan dapat menjembatani kemampuan akademis dan keterampilan praktis calon pengusaha.