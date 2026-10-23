Danantara Berencana Kembangkan 12 Smart City, Manfaatkan Aset BUMN

JawaPos.com - BP BUMN dan Danantara akan memanfaatkan aset BUMN sebagai fondasi bangunan untuk mengembangkan 12 kota masa depan dengan konsep smart city atau kota pintar.

“12 smart city yang dibentuk di berbagai kota, skalanya enggak sebesar ribuan-ribuan hektare. Jadi, ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, itu yang penting ya. Kemudian juga kita menjadikan rumah murah buat kelas menengah ke bawah,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, dikutip Jumat (23/10).

Pengembangan ini diarahkan untuk menghadirkan kawasan perkotaan terintegrasi yang tidak hanya didukung infrastruktur modern, tetapi juga menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, pembangunan kota masa depan perlu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas, termasuk akses terhadap perumahan dan fasilitas publik yang memadai.

Dia menjelaskan pengembangan tahap berikutnya akan memanfaatkan sejumlah aset BUMN, antara lain aset PTPN di Walini, Padalarang, kawasan Batang, serta lahan di Deli Serdang, Medan.

Aset-aset tersebut akan dikonsolidasikan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan kawasan kota masa depan.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dony mendorong pembentukan badan usaha dan proses pengalihan aset segera dilakukan sehingga pengembangan dapat segera berjalan.

Pengembangan 12 kota masa depan ini dirancang dengan mengintegrasikan hunian, fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur perkotaan lainnya.

Konsep transit-oriented development (TOD) juga menjadi bagian dari perencanaan untuk mendukung konektivitas kawasan dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hidup.