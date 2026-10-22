Danantara Borong Saham-saham BUMN dalam 2 Hari Terakhir

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyatakan mulai membeli saham-saham di pasar modal Indonesia sejak dua hari terakhir, terutama saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring valuasinya saat ini yang dinilai menarik dan memiliki prospek pertumbuhan baik.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir mengatakan, keputusan pembelian tersebut didasarkan pada pertimbangan fundamental perusahaan serta potensi imbal hasil yang dinilai menarik dibandingkan dengan risiko investasinya.

"Per kemarin, hari ini kita sudah mulai membeli saham-saham yang ada, menurut kami efektif, dan kita akan terus selama harganya menarik, memiliki prospek yang baik," ujar Pandu dalam Coffee Morning Session di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (22/10).

Menurut Pandu, saham-saham perusahaan BUMN memiliki fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang baik, serta valuasinya saat ini menarik sehingga memberikan peluang investasi bagi Danantara.

Ia mengungkapkan, Danantara akan terus menambah kepemilikan saham selama peluang investasi yang tersedia masih menawarkan keseimbangan risiko dan imbal hasil yang menarik.

Di sisi lain, Ia memastikan strategi investasi Danantara tetap berorientasi pada keuntungan dengan mempertimbangkan fundamental perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Kami selalu profit oriented. Kami melihat sekarang dari sisi risk-reward menarik. Kami juga sudah mulai masuk di pasar modal, dan tentunya itu akan bertambah terus," kata Pandu.

Dalam kesempatan ini, Pandu menyoroti isu terkait penyedia indeks global MSCI yang menjadi perhatian pelaku pasar saat ini.