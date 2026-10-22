Investasi Jabar Tertinggi Dibanding Provinsi Lain, KDM Harap Bisa Kurangi Pengangguran

JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pergerakan positif investasi Jawa Barat yang terealisasi Rp 91 triliun pada Triwulan III 2026 berdampak pada ketersediaan lapangan kerja. Untuk diketahui, capaian realisasi investasi di Jawa Barat menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

Meskipun, dia juga mengakui jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) masih cukup tinggi, dan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia.

"Terimakasih pada semua pihak, bahwa investasi di Jawa Barat terus melonjak dan mudah-mudahan investasi ini memiliki dampak bagi ketersediaan lapangan pekerjaan. Memang angka PHK cukup lumayan tapi semuanya tertutupi oleh ketersediaan lapangan kerja ada yang berhenti ada yang masuk dan ingat ketika dia berhenti ada yang masuk lagi kerja," kata Dedi di Bandung, Rabu (21/10).

Pemprov Jabar, mengandalkan aplikasi Nyari Gawe untuk membantu masyarakat Jawa Barat mencari pekerjaan dengan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

"Sistem layanan Nyari Gawe merupakan jalan dari banyak jalan untuk membuka lapangan kerja agar transparan dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat," kata Dedi.

Namun, Dedi mengakui aplikasi yang dikembangkan oleh Disnakertrans dan Diskominfo Jabar ini tidak bisa dengan sendirinya menampung seluruh pencari kerja apabila jumlah lowongan yang tersedia masih terbatas.

"Jumlah angkatan kerja lebih banyak dibanding ketersediaan lapangan kerja. Dan itu tugas kami pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa untuk memacu investasi agar masuk ke Jawa Barat," kata dia.

Berdasarkan data aplikasi Nyari Gawe, hingga 21 Oktober 2026, tercatat 728.085 pencari kerja telah mengajukan sekitar 2,4 juta lamaran. Sementara itu, dari 803 perusahaan yang terdaftar, baru 230 perusahaan yang membuka lowongan dengan total 32.125 posisi kerja dan yang tercatat diterima mencapai 1.282 orang.