2 Tahun Prabowo-Gibran, Realisasi Investasi Tembus Rp 3.923 Triliun dan Disebut Serap 5 Juta Pekerja

JawaPos.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.923,2 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan dalam kurun waktu dua tahun realisasi investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.

“Realisasi investasi 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo jadi kami mengitung dimulainya pada Triwulan 4 2024. Jadi kami tidak mengitung dari awal tahun tapi adalah dari triwulan 4 di 2024, lalu tahun 2025 setahun penuh, dan 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10).

Rosan menjelaskan berdasarkan kategori wilayah maka investasi di luar Jawa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan Jawa. Investasi di luar Jawa mencapai Rp 2.031 triliun atau 51,8 persen dari total realisasi. Sementara itu, investasi di Jawa tercatat Rp 1.892,2 triliun atau 48,2 persen.