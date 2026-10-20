2 Tahun Prabowo-Gibran, Realisasi Investasi Tembus Rp 3.923 Triliun dan Disebut Serap 5 Juta Pekerja

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani. (Dok Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi dalam kurun waktu dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.923,2 triliun.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan dalam kurun waktu dua tahun realisasi investasi tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang.
“Realisasi investasi 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo jadi kami mengitung dimulainya pada Triwulan 4 2024. Jadi kami tidak mengitung dari awal tahun tapi adalah dari triwulan 4 di 2024, lalu tahun 2025 setahun penuh, dan 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10).
Rosan menjelaskan berdasarkan kategori wilayah maka investasi di luar Jawa memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan Jawa. Investasi di luar Jawa mencapai Rp 2.031 triliun atau 51,8 persen dari total realisasi. Sementara itu, investasi di Jawa tercatat Rp 1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Dari sisi sumber modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) berkontribusi sebesar 50,9 persen atau Rp 1.998,7 triliun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan penanaman modal asing (PMA) yang mencapai 49,1 persen atau Rp 1.924,5 triliun.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022