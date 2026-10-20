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Djati Waluyo
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.55 WIB

Realisasi Investasi Tembus Rp 1.539 Triliun, Industri Logam Dasar Masih Diminati Pemodal Asing

Ilustrasi pekerja di industri logam (Istimewa) - Image

Ilustrasi pekerja di industri logam (Istimewa)

JawaPos.com - Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi Indonesia pada kuartal III 2026 mencapai Rp 528,7 triliun.

“Capaian realisasi investasi Triluan III tahun 2026 itu mencapai Rp 528,7 triliun sehingga total investasi dari Januari sampai September 2026 adalah Rp 1.539,2 triliun atau pencapaian 75,4 persen,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/10).

Rosan mengatakan dengan realiasi investasi tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 2.194.496 orang. Adapun komposisi dari investasi tersebut berasal dari dalam negeri sebesar Rp 761,4 triliun atau 49,5 persen dan penanaman modal asing mencapai Rp 777,8 triliun atau 50,5 persen.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan wilayahnya, investasi di luar Jawa mencapai Rp 779,4 triliun atau 50,6 persen dari total realisasi. Adapun investasi di Jawa tercatat Rp 759,8 triliun atau 49,4 persen.

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni Rp 249,3 triliun atau 16,2 persen dari total nasional. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat sebesar Rp 229,1 triliun atau 14,9 persen, Sulawesi Tengah Rp 116 triliun atau 7,5 persen, Jawa Timur Rp 110,5 triliun atau 7,2 persen, serta Maluku Utara Rp96 triliun atau 6,2persen.

Industri Logam Dasar Dominasi Investasi Asing

Berdasarkan sektor usaha Rosan menjelaskan industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya menjadi bidang dengan realisasi PMA terbesar. Nilainya mencapai Rp 216,6 triliun atau sekitar 31,7 persen.

Sementara itu, untuk PMDN sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencatatkan realisasi tertinggi sebesar Rp 117,8 triliun atau 15,5 persen.

Jika digabungkan, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi mencatatkan investasi sebesar Rp 269,2 triliun atau 17,5 persen dari total realisasi investasi nasional sepanjang Januari–September 2026.

Editor: Diar Candra
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