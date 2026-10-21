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Dimas Choirul
Rabu, 21 Oktober 2026 | 18.24 WIB

DEN Proyeksikan Ekspor Produk Hilirisasi Tembus USD 50 Miliar, Ada Nikel dan Baterai Litium

Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto (Istimewa). - Image

Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto (Istimewa).

JawaPos.com – Ekspor produk hasil hilirisasi Indonesia diproyeksikan mencapai USD 50 miliar pada 2026. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memperkirakan nilai tersebut meningkat hampir 45 persen dibandingkan ekspor pada 2024 yang tercatat sekitar USD 34,5 miliar.

Anggota merangkap Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto mengatakan, proyeksi tersebut ditopang oleh peningkatan ekspor produk hilirisasi nikel, aluminium, serta komponen baterai litium.

“Jadi ini merupakan prestasi yang tadi kami sampaikan sangat baik kepada Bapak Presiden karena selama 2 tahun periode pemerintahan beliau ekspor hilirisasi kita itu bisa meningkat sekitar 45%. Di 2026 USD 50 miliar dan tadi 2024 sekitar USD 34,5 miliar,” kata Seto usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (20/10).

Menurut dia peningkatan ekspor produk olahan tersebut berpotensi menjadi sumber tambahan devisa bagi Indonesia. Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah hilirisasi aluminium.

DEN memperkirakan nilai ekspor produk aluminium pada 2026 mencapai USD 7,2 miliar, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan sekitar USD 3,5 miliar pada 2024.

Editor: Diar Candra
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