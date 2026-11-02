Ekspor Jatim Terkoreksi 7,25 Persen, Kinerja Migas Turun Paling Dalam 55,17 Persen

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Jawa Timur selama Januari-September 2026 sebesar USD 21,26 miliar atau turun 7,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai USD 22,92 miliar.

Plt. Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati mengatakan bahwa penurunan tersebut akibat melemahnya kinerja ekspor minyak dan gas bumi (migas) serta sejumlah komoditas unggulan nonmigas.

"Sementara komoditas tembaga justru mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara 10 golongan barang ekspor nonmigas terbesar dengan kenaikan 69,36 persen menjadi 3,04 miliar dolar AS sehingga menjadi salah satu penopang perdagangan luar negeri Jawa Timur," kata Herum, dikutip Senin (2/11).

Ia menjelaskan, penurunan ekspor secara keseluruhan dipengaruhi oleh melemahnya ekspor nonmigas sebesar 6,26 persen dari USD 22,46 miliar menjadi USD 21,06 miliar.

Sedangkan ekspor migas merosot lebih dalam sebesar 55,17 persen dari USD 461,04 juta menjadi USD 206,67 juta.

Penurunan ekspor migas tersebut disebabkan berkurangnya pengiriman minyak mentah yang anjlok 73,85 persen dari USD 417,85 juta menjadi USD 109,28 juta.

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Timur pada September 2026 tercatat USD 2,65 miliar atau turun 20,88 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, dengan ekspor nonmigas juga melemah 19,14 persen menjadi USD 2,64 miliar.

Selain tembaga, komoditas lemak dan minyak hewani maupun nabati mencatatkan pertumbuhan sebesar 25,50 persen menjadi USD 2,19 miliar.

Sedangkan produk olahan ikan, krustasea, dan moluska meningkat 17,67 persen menjadi USD 657,90 juta.