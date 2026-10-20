BULOG Tandai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran dengan Peluncuran Kemasan Baru Beras SPHP

Peluncuran Beras Kita Medium bagian dari langkah strategis BULOG dalam memperkuat identitas produk pangan pemerintah sekaligus menghadirkan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. (Istimewa).
JawaPos.com – Bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Perum BULOG memperkenalkan wajah baru beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Medium melalui peluncuran kemasan dengan identitas “Beras Kita Medium” di Balai Kalurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (20/10).
Peluncuran ini menjadi langkah strategis BULOG dalam memperkuat identitas produk pangan pemerintah sekaligus menghadirkan beras berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Kehadiran kemasan baru Beras Kita Medium menjadi bagian dari komitmen BULOG dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan pemerintah.
Dengan tampilan yang lebih segar dan identitas yang semakin dekat dengan keluarga Indonesia, beras SPHP diharapkan semakin mudah dikenali dan menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Peluncuran tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko, Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Yogyakarta beserta jajaran, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bantul.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi dalam mendukung keberlanjutan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kita melihat komitmen yang kuat untuk terus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia. Saya mengapresiasi langkah BULOG yang terus menghadirkan inovasi, termasuk melalui peluncuran kemasan baru beras SPHP dengan identitas Beras Kita Medium. Ini menjadi langkah positif agar produk beras pemerintah semakin dikenal, dipercaya, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Titiek.
Lebih lanjut, Titiek menilai bahwa kemasan baru tersebut tidak hanya menjadi pembaruan identitas produk, tetapi juga membawa pesan penting mengenai penghargaan terhadap hasil pertanian dalam negeri dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap Beras Kita Medium dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap beras SPHP. Kemasan yang menampilkan kekayaan alam dan semangat perjuangan petani Indonesia ini juga menjadi pengingat bahwa kemandirian pangan harus terus kita bangun bersama. Yang terpenting, masyarakat dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau, sementara petani dalam negeri terus mendapatkan dukungan,” lanjut Titiek.
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