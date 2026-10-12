BULOG Cetak Rekor Pengadaan 4,13 Juta Ton, Jawa Timur Sumbang Hampir Seperempat Capaian Nasional

JawaPos.com – Perum BULOG kembali menorehkan sejarah baru dengan mencatatkan realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri sebesar 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton hingga 11 Oktober 2026. Capaian tertinggi sepanjang sejarah BULOG tersebut menjadi momentum bersejarah yang disyukuri melalui kegiatan tasyakuran di Sentra Pengolahan Beras BULOG, Kompleks Pergudangan Banjar Kemantren, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/10).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., didampingi Direktur Pemasaran Perum BULOG Rahmanto Amin Jatmiko, Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jawa Timur, serta jajaran manajemen BULOG. Kegiatan ini juga dihadiri kalangan akademisi dan berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan apresiasi atas keberhasilan pengadaan pangan nasional.

Keberhasilan ini sekaligus menandai pencapaian target pengadaan nasional lebih awal, rekor tersebut tidak hanya menjadi tonggak penting bagi BULOG tetapi juga mencerminkan semakin kuatnya penyerapan hasil produksi petani dalam negeri sebagai fondasi penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Capaian ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029.

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Di balik keberhasilan nasional tersebut, Jawa Timur menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pengadaan pangan dalam negeri. Hingga 11 Oktober 2026, BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur berhasil merealisasikan pengadaan gabah dan beras sebesar 979.817 ton atau 110,85 persen dari target wilayah sebesar 883.912 ton.

Dengan kontribusi mencapai 23,7 persen terhadap total pengadaan nasional, Jawa Timur menjadi salah satu pilar penting dalam keberhasilan BULOG mencetak rekor pengadaan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Dirut Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han. didamping jajaran memeriksa Gudang Bulog di Surabaya, Senin (12/10/2026). (Istimewa)

Capaian bersejarah ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, BULOG terus mengakselerasi penyerapan produksi petani untuk memperkuat ketersediaan cadangan pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian pengadaan pangan nasional. Keberhasilan melampaui target pengadaan merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan petani, pemerintah, aparat kewilayahan, pemerintah daerah, mitra penggilingan, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan.

Capaian pengadaan sebesar 4,13 juta ton setara beras menjadi bukti nyata komitmen BULOG dalam menjalankan amanah pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan pentingnya sinergi dan konsistensi seluruh pihak dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani dalam negeri sebagai upaya menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah.