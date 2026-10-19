Hekrafnas 2026 Digelar di 7 Provinsi dan 17 Negara, Gekrafs Perluas Pasar Kreatif

JawaPos.com – Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) akan menggelar perayaan Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) 2026 secara serentak di tujuh provinsi dan 17 negara. Rangkaian kegiatan ini ditujukan untuk memperluas pasar produk kreatif Indonesia sekaligus memperkuat diplomasi kreatif di tingkat internasional.

Rangkaian perayaan tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Novotel Jakarta Pulomas, Senin (19/10). Hekrafnas diperingati setiap 24 Oktober dan tahun ini memasuki tahun keempat penyelenggaraannya.

Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan, perayaan tahun ini melibatkan tujuh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Utara, dan Papua Barat.

Sementara itu, kegiatan di luar negeri akan berlangsung di Rusia, Singapura, Malaysia, Jerman, Belanda, Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Portugal, Arab Saudi, Belgia, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Turkiye.

“Tahun ini Gekrafs merayakan Hekrafnas serentak di tujuh DPW, yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sementara di luar negeri, perayaan berlangsung di 17 negara. Ini menjadi bagian dari upaya mendorong diplomasi kuliner Indonesia di mancanegara sekaligus menghadirkan dampak ekonomi bagi daerah-daerah terpilih di Nusantara Creative Walk,” ujar Kawendra.

Hekrafnas 2026 Dorong Akses Pasar dan Pembiayaan Selain perayaan di berbagai daerah dan negara, Gekrafs menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif. Program tersebut mencakup akses pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, pencarian talenta, pengembangan hub kreatif, literasi, penetrasi pasar, serta diplomasi karya dan gastronomi Indonesia.

Ketua Panitia Hekrafnas 2026 Aqila Rahmani mengatakan, rangkaian kegiatan dirancang untuk membuka ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif sekaligus memperluas jejaring bisnis.

“Hekrafnas 2026 kami dorong menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, dan membuka peluang pasar baru. Melalui penyelenggaraan serentak di berbagai daerah kami berharap semangat ekonomi kreatif Indonesia semakin kuat dan memberikan dampak yang nyata,” ujar Aqila.

Di Jakarta, Gekrafs juga akan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan bersama World Conference on Creative Economy. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Creative Village, yang menjadi etalase produk kreatif pilihan Indonesia.