Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.56 WIB

Kadin Berharap Pembatasan Truk Saat Nataru Tidak Ganggu Rantai Pasokan

Ilustrasi truk angkut barang (Istimewa). - Image

Ilustrasi truk angkut barang (Istimewa).

JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap ada kebijakan pembatasan operasional angkutan barang saat liburan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 nanti. Regulasi ini khususnya diberlakukan pada truk sumbu tiga atau tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pada prinsipnya pemerintah perlu melakukan pengaturan lalu lintas selama periode Nataru. Tujuannya untuk menjaga keselamatan, mengurangi kepadatan, dan memberikan kelancaran bagi mobilitas masyarakat.

“Namun, kami berharap pemerintah juga perlu mempertimbangkan dari kerugian yang dialami sektor industri jika itu kebijakan itu diterapkan,” ujar Erwin dalam keterangannya pada Rabu (7/10).

Pasalnya, menurut Erwin, persoalan ini hampir setiap tahun menjadi perhatian dunia usaha. Bagi industri, periode Nataru bukan berarti kegiatan produksi dan distribusi berhenti. Namun justru permintaan terhadap sejumlah barang meningkat.

“Karena itu, apabila pembatasan dilakukan terlalu lama atau cakupannya terlalu luas, dampaknya bisa berupa terganggunya pasokan bahan baku, distribusi barang, meningkatnya biaya logistik, hingga terjadinya kelangkaan produk tertentu di daerah tujuan,” katanya.

Dia menuturkan salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah industri air minum dalam kemasan (AMDK). Karena, menurutnya, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan permintaannya dapat meningkat selama periode libur panjang.

“Jadi, jangan sampai pembatasan angkutan justru menyebabkan distribusi AMDK ke masyarakat, kawasan wisata, hotel, restoran, maupun ritel terganggu,” ucapnya.

Selain itu, hal serupa juga dirasakan industri semen, keramik, kaca lembaran dan industri lain yang mempunyai karakteristik produksi kontinu serta membutuhkan kendaraan dengan kapasitas dan konfigurasi tertentu. Karena, menurutnya, tidak semua muatan dapat begitu saja dipindahkan ke kendaraan yang lebih kecil.

“Jika dipaksakan, jumlah perjalanan justru bisa bertambah, sehingga biaya logistik meningkat dan belum tentu efektif mengurangi kepadatan lalu lintas,” tukasnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Selama Tuntutan Belum Dipenuhi, GSJT Terus Lakukan Penutupan Jalan di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Selama Tuntutan Belum Dipenuhi, GSJT Terus Lakukan Penutupan Jalan di Surabaya

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.50 WIB

Diduga Angkut Motor Tanpa Dokumen, Truk Asal NTT Diamankan Polisi di Surabaya - Image
Surabaya Raya

Diduga Angkut Motor Tanpa Dokumen, Truk Asal NTT Diamankan Polisi di Surabaya

Selasa, 22 September 2026 | 04.01 WIB

Fondasi JPO Tendean Rusak Parah Dihantam Truk, Pembongkaran Segera Dilakukan - Image
Jabodetabek

Fondasi JPO Tendean Rusak Parah Dihantam Truk, Pembongkaran Segera Dilakukan

Selasa, 14 Juli 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore