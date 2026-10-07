Peneliti: Apa Urgensi Gaji PNS Lewat Kopdes Merah Putih, Kalau Fraud Siapa yang Tanggung Jawab?

JawaPos.com – Rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan dana pensiun melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dinilai perlu dikaji lebih jauh.

Pemerintah diminta menjelaskan urgensi serta nilai tambah kebijakan tersebut dibandingkan sistem pembayaran yang selama ini telah berjalan melalui perbankan dan PT Taspen.

Peneliti Central of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah mengatakan, persoalan utama bukan sekadar kemampuan koperasi menyalurkan gaji dan pensiun. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan alasan pemindahan atau penambahan kanal pembayaran tersebut.

“Apa urgensi dan nilai tambahnya (Kopdes Merah Putih) dibandingkan sistem yang sudah berjalan melalui bank dan Taspen,” kata Isnawati kepada JawaPos.com, Rabu (7/10).

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Dia menjelaskan, perbankan selama ini telah memiliki infrastruktur pembayaran, sistem keamanan, hingga mekanisme settlement. Sementara itu, Taspen memiliki sistem administrasi dan verifikasi penerima pensiun.

“Kalau koperasi hanya menjadi loket atau agen pembayaran, apa manfaat tambahannya?,” ujarnya.

Menurut Isnawati, persoalan akan menjadi lebih serius apabila Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya menjadi kanal pembayaran, tetapi mengambil alih sebagian fungsi perbankan atau Taspen. Hal tersebut menyangkut kesiapan teknologi, keamanan dana, tata kelola, serta mekanisme pengawasan.

“Koperasi kalaupun dilibatkan idealnya hanya sebagai kanal pembayaran, sementara administrasi, verifikasi hak, dan pengelolaan program tetap berada pada Taspen,” tegasnya.