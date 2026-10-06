28 Tahun Bank Mandiri: Menerjemahkan Tema 'Tumbuh Bersama' Lewat Program Sosial untuk Negeri

JawaPos.com - Memperingati HUT ke-28, Bank Mandiri bergerak menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di berbagai daerah mengusung tema “Tumbuh Bersama Majukan Indonesia”. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Mandiri untuk Negeri, Bank Mandiri menghadirkan rangkaian kegiatan sosial di berbagai wilayah Indonesia pada 2 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut mencakup santunan anak yatim, pembagian sembako, hingga donor darah. Rangkaian kegiatan ini melengkapi kontribusi Bank Mandiri terhadap perekonomian Indonesia sepanjang 28 tahun perjalanannya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, peringatan ulang tahun perusahaan menjadi kesempatan untuk mendengar kebutuhan di sekitar dan mengambil bagian dalam upaya memenuhinya.

“Perjalanan 28 tahun ini tidak kami lalui sendiri. Seiring dengan Bank Mandiri yang terus tumbuh dan berkembang, kami ingin pertumbuhan tersebut juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia melalui berbagai inisiatif TJSL Mandiri untuk Negeri,” ujar Adhika dalam keterangan resmi, Jumat (2/10).

Perhatian tersebut mulai diwujudkan melalui Mandiri Berbagi Santunan Anak Yatim Piatu. Lewat program ini, Bank Mandiri memberikan santunan kepada 2.800 anak dari berbagai wilayah Indonesia untuk membantu mereka melanjutkan kegiatan belajar dan menatap masa depan dengan lebih percaya diri.

Pada hari yang sama, Bank Mandiri menyalurkan masing-masing 28 paket sembako di 2.110 kantor cabang di seluruh Indonesia melalui Mandiri Berbagi Kebaikan, dengan total 59.080 paket yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Paket tersebut ditujukan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta pekerja informal untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri dalam menghadirkan manfaat sosial yang telah berjalan sepanjang 2026. Hingga Oktober 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan lebih dari 424.000 paket sembako kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, disertai dukungan untuk berbagai inisiatif di bidang pendidikan.

Mandiri Donor Darah, Lanjutkan Aksi untuk Sesama

Selain bantuan yang disalurkan dalam momentum HUT, Bank Mandiri melanjutkan Mandiri Donor Darah secara serentak di seluruh wilayah operasional perusahaan, pada 2 Oktober 2026. Program yang telah berlangsung rutin sejak April 2026 tersebut ditujukan untuk mendukung ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Pelaksanaan Mandiri Berbagi Sembako dalam rangka HUT ke-28 Bank Mandiri di Region II, Area Pangkal Pinang, Bangka Belitung. (Istimewa).

Pada setiap pelaksanaannya, lebih dari 280 pendonor berpartisipasi di setiap wilayah. Hingga akhir tahun, kegiatan ini diharapkan dapat menghimpun lebih dari 28.000 kantong darah. Adapun, dalam penyelenggaraannya, Bank Mandiri bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan sejumlah fasilitas kesehatan. Kegiatan ini terbuka bagi Mandirian, nasabah, serta masyarakat umum, sehingga kesempatan untuk mendonorkan darah tersedia bagi lebih banyak orang di lokasi pelaksanaan.