BI Minta DANA Investigasi Kasus Transaksi Ilegal dan Janji Ganti Rugi

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) meminta aplikasi dompet digital DANA melakukan investigasi menyeluruh terkait insiden transaksi tidak sah yang diduga memanfaatkan fitur pembayaran kode QR pada aplikasi tersebut. Langkah ini dilakukan setelah muncul sejumlah laporan transaksi kartu kredit yang tidak dikenali pengguna dan berlabel “DANA QR”.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan BI telah melakukan langkah pengawasan dan meminta DANA melakukan investigasi secara menyeluruh terkait dengan adanya transaksi tersebut.

Selain itu, DANA juga diminta untuk melakukan perbaikan atas kelemahan, serta penguatan pengamanan untuk memastikan transaksi kembali berjalan sesuai dengan mekanisme autentikasi dan standar keamanan transaksi yang dipersyaratkan.

BI juga meminta DANA bersama pihak terkait telah diminta untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi atas transaksi yang tidak diakui, menindaklanjuti setiap pengaduan konsumen, serta melakukan penyelesaian atas pengaduan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ramdan mengatakan, Bank Indonesia memastikan pelindungan dan pemenuhan hak konsumen menjadi prioritas dalam penyelesaian insiden ini.

“Bank Indonesia akan terus mengawal proses tersebut hingga hak konsumen yang terdampak terpenuhi sesuai ketentuan,” ujar Ramdan dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9).

Ramdan mengatakan, keamanan, keandalan, dan pelindungan konsumen merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Ia menegaskan, setiap penyelenggara wajib memastikan pengembangan dan perubahan sistem maupun aplikasi didukung oleh tata kelola, manajemen risiko, pengujian, serta pengendalian keamanan yang memadai.