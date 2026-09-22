ASEAN SEDP Elevate Buka Peluang Wirausaha Sosial Asia Tenggara Mengglobal

ASEAN SEDP Elevate buka peluang wirausaha sosial Asia Tenggara. (Istimewa)
JawaPos.com - ASEAN Foundation menggagas program ASEAN Social Enterprise Development Programme (ASEAN SEDP) Elevate, guna menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab berbagai tantangan sosial dan lingkungan.
Menurut Executive Director ASEAN Foundation Dr. Piti Srisangnam, program berfokus menjawab kendala bagi para wirausaha sosial di Asia Tenggara dalam memperluas skala bisnis sekaligus mempertahankan dampak jangka panjang.
”ASEAN SEDP merupakan bagian dari komitmen untuk membangun ekosistem ASEAN yang lebih terhubung dan inklusif, di mana wirausaha sosial dapat berkolaborasi dan mengakses peluang di luar pasar domestik mereka,” ujar Piti Srisangnam dikutip dari siaran pers, Selasa (22/9).
”(Dan) melalui ASEAN SEDP Elevate, kami terus membuka jalur bagi wirausaha sosial untuk berkembang dan memperluas dampak positif mereka,” imbuh Piti.
Piti memastikan, pihaknya turut menggandeng SAP dalam hal memberi dukungan kepadan para pelaku wirausaha sosial dalam membangun kapabilitas digital dan kepercayaan diri untuk memanfaatkan teknologi.
Senada dengan itu, President and Managing Director SAP Southeast Asia (ASEAN) Liher Urbizu menuturkan, sebagai pemimpin global dalam aplikasi perusahaan dan business AI, SAP akan memimpin rangkaian masterclass yang menjadi bagian utama dari program ini.
”Melalui rangkaian tersebut, para alumni dibekali kapabilitas dan perangkat AI yang aplikatif untuk membantu menjawab berbagai tantangan terkait akses pasar, kesiapan investasi, hingga pengukuran dampak sosial,” ungkap Liher.
”Di SAP, kami percaya bahwa transformasi digital yang bermakna dimulai ketika masyarakat memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk menerapkan teknologi dalam menjawab tantangan nyata,” sambung dia.
Liher juga meyakini, landasan kemitraannya dengan ASEAN Foundation melalui ASEAN SEDP Elevate tidak hanya memberikan akses terhadap perangkat AI, tetapi juga berinvestasi pada para wirausahawan dan inovator yang mendorong perubahan positif di komunitas mereka.
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