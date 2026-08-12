Bukan Cuma Teori, Dorong Siswa SMA Mulai Rancang Wirausaha Sejak Kelas X

Ilustrasi bisnis online. (Australia post)
JawaPos.com – Pembelajaran kewirausahaan di tingkat sekolah mulai diarahkan tidak hanya pada pemahaman teori, tetapi juga pengalaman merancang dan mengembangkan ide bisnis.
Pendekatan tersebut diterapkan melalui Youth Founders Program, program inkubasi bisnis Bizcube hasil kerja sama PPM School of Management dengan Yayasan Tarakanita untuk siswa SMA Tarakanita 2 Jakarta.
Program yang berlangsung sejak Juli 2026 hingga Mei 2027 ini diikuti siswa Fase E atau kelas X. Para peserta mendapatkan workshop mengenai pola pikir kewirausahaan serta keterampilan praktis dalam menemukan persoalan, menyusun solusi, dan mengembangkan ide menjadi model bisnis.
Selain pembelajaran di kelas, siswa memperoleh pendampingan dari coach bisnis untuk mengembangkan gagasan usaha. Dengan demikian, peserta tidak hanya dituntut menghasilkan ide, tetapi juga belajar menguji dan mempertanggungjawabkan solusi yang mereka tawarkan.
"Berhubung kondisi zaman saat ini cepat berubah, masalah yang akan datang tentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan pengalaman masa lalu," ujar Academic Venture Manager PPM School of Management, Nina Ivana Satmaka dalam keterangan tertulisnya.
"Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat mendukung penguatan skill kewirausahaan pada siswa-siswi agar dapat menjadi problem solver yang inovatif dan entrepreneurial, sehingga dapat berdampak bagi masyarakat," tambahnya.
Bagi SMA Tarakanita 2 Jakarta, program ini sejalan dengan pendekatan Entrepreneurship Through Project yang diterapkan melalui Project Based Learning (PjBL). Pendekatan tersebut mendorong siswa mengembangkan karakter yang relevan dengan dunia kewirausahaan, seperti rasa ingin tahu, kemampuan beradaptasi, keberanian menghadapi risiko, dan pola pikir inovatif.
Selain mengasah kemampuan menyampaikan gagasan, kegiatan ini memberi pengalaman kepada siswa untuk berinteraksi dengan praktisi bisnis sekaligus membangun jejaring. Peserta juga akan memperoleh e-certificate setelah menyelesaikan program.
Tiga kelompok dengan performa terbaik berkesempatan mendapatkan beasiswa program sarjana Manajemen atau Akuntansi dari PPM School of Management dengan nilai hingga Rp 50 juta.
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