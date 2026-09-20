Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 20 September 2026 | 21.54 WIB

Gejolak Geopolitik Timur Tengah Bayangi Pasar, Harga Emas Diprediksi Makin Berkilau

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi emas antam. (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gejolak geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai pasar keuangan global pada perdagangan pekan depan khususnya terkait dengan emas.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong investor meningkatkan kepemilikan aset lindung nilai, termasuk emas, sekaligus memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan ketegangan geopolitik menjadi salah satu faktor utama yang akan memengaruhi pergerakan emas dunia.

"Yang pertama adalah faktor geopolitik. Yang kedua adalah kebijakan politik di Amerika pasca menantikan pemilu selak di bulan November. Kemudian, kebijakan Bank Sentral Amerika," ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (20/9).

Ibrahim mengatakan,perkembangan konflik di Timur Tengah saat ini tidak hanya berpusat di kawasan Selat Hormuz. Perhatian pasar juga bergeser ke kawasan Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan global.

Menurutnya, eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan ketidakpastian pasar. Kondisi itu dapat mendorong investor mengalihkan dana ke aset yang dinilai lebih aman ketika risiko geopolitik meningkat.

Salah satu aset yang menjadi perhatian adalah emas. Ibrahim mengatakan harga emas dunia pada perdagangan sebelumnya ditutup di level USD 4.378 per troy ounce.

Apabila mengalami koreksi, Ibrahim memperkirakan harga emas dunia memiliki level support pertama di USD 4.333 per troy ounce dan support berikutnya USD 4.250 per troy ounce. Sementara apabila menguat, resistance pertama berada di USD 4.429 per troy ounce dan resistance berikutnya USD 4.533 per troy ounce.

"Jadi, dalam transaksi minggu depan, untuk harga emas dunia kemungkinan besar ditransaksikan di support USD 4.250 per troy ounce. Resistennya di USD 4.533 per troy ounce," ujarnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 6.000, Cek Daftar Lengkap Antam, Galeri24 dan UBS - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 6.000, Cek Daftar Lengkap Antam, Galeri24 dan UBS

Kamis, 17 September 2026 | 18.49 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Jadi Rp 2.642.000 per Gram Pada Senin 14 September 2026 - Image
Finance

Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Jadi Rp 2.642.000 per Gram Pada Senin 14 September 2026

Senin, 14 September 2026 | 18.25 WIB

Prediksi Harga Emas Dunia Pekan Ini: Berpotensi Bergerak di Rentang USD 4.102 hingga USD 4.650 - Image
Ekonomi

Prediksi Harga Emas Dunia Pekan Ini: Berpotensi Bergerak di Rentang USD 4.102 hingga USD 4.650

Minggu, 13 September 2026 | 15.52 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore